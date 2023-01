La marge de manœuvre du Hamas est réduite. Le groupe terroriste préfère publier des vidéos que tirer des roquettes

A l'image d'un enfant qui n'a pas ce qu'il exige. Deux options s'offrent à lui... Déranger. Ou jouer sur les nerfs de ceux qui l'entourent. Sauf que dans ce cas, il ne s'agit pas d'un enfant. Mais d'une organisation terroriste qui appelle régulièrement à la destruction d'Israël.

Neuf ans déjà que le Hamas cherche par tous les moyens, sans y parvenir, à transformer les négociations des deux dépouilles des soldats Oron Shaul et Hadar Goldin, et des deux citoyens Hisham Al-Saied et Avera Mengistu, en débat de société. La vidéo du civil Al-Saied sur son lit d'hôpital de fortune et perfusé n'a eu quasiment aucun impact. Alors le Hamas décide de publier une vidéo de Mengistu le jour de la passation de pouvoir des deux chefs d'état-major de Tsahal.

D'autant que le leader du groupe terroriste à Gaza, Yahya Sinwar, parle parfaitement hébreu. Il a très bien entendu Aviv Kohavi évoquer ces derniers jours le sujet. Le chef d'État-major sortant a affirmé être désolé de ne pas avoir pu ramener "les enfants à la maison" et a confirmé avoir eu une fenêtre de tir il y a quelques mois. Sans réussite. Alors le Hamas use et abuse de la fameuse guerre psychologique. D'une guerre des nerfs qu'il ne maîtrise pas dans la mesure où il n'a aucune réponse à apporter à tous les prisonniers sécuritaires - impliqués dans des attaques terroristes - à qui il promet une prochaine libération.

Pour l'heure, impossible de vérifier la véracité de la vidéo publiée par le Hamas. Ni la date. Face à Herzi Halevy, désormais n°1 de Tsahal (ce dernier était commandant du front sud au-cours de l'opération "Gardien du Mur" en mai 2021), il est presque impossible de penser que le groupe terroriste obtienne une réaction émotionnelle après cette publication. Il reste donc toujours les mêmes options au Hamas. Déranger Israël en détériorant la situation sécuritaire... L'un des cadres du mouvement a d'ailleurs menacé Israël de kidnapper d'autres soldats tout en maintenant une porte ouverte aux négociations. Ou tenter, une fois de plus, de jouer sur la corde sensible des Israéliens.

Le Hamas sait d'autant plus que Yaron Blum, le préposé à la libération des otages attaché au bureau du Premier ministre israélien, a démissionné de ses fonctions et qu'il n'a toujours pas été officiellement remplacé. Quelques heures après la publication de la vidéo, un journal libanais proche du Hezbollah affirme que le Hamas est certain qu'il y aura un conflit armé en 2023 avec Israël et qu'il s'y prépare activement.

Une manière de prouver que sa marge de manœuvre est réduite et que le Hamas préfère publier des vidéos que de tirer des roquettes.