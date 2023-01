L'ONU s'inquiète d'une "rhétorique incendiaire" entre Israéliens et Palestiniens

L'émissaire de l'ONU pour le Proche-Orient à appelé les deux parties à s'abstenir de provocations et d'actions unilatérales

L'émissaire de l'ONU pour le Proche-Orient Tor Wennesland a mis en garde mercredi contre les "provocations" et la "rhétorique incendiaire" entre Israéliens et Palestiniens, qui se sont mutuellement accusés d'être à l'origine de la dégradation de la situation. "Les Israéliens et les Palestiniens sont toujours sur une trajectoire menant à une collision, dans un contexte de rhétorique politique incendiaire qui s'intensifie et de violence accrue en Cisjordanie, les deux pouvant avoir de graves conséquences", a déclaré l'émissaire devant le Conseil de sécurité.

"Il est impératif que les deux parties s'abstiennent de provocations et d'actions unilatérales -- y compris sur les lieux saints à Jérusalem -- qui sapent la stabilité et la possibilité de parvenir à une paix négociée", a-t-il ajouté.

M. Wennesland a par ailleurs affirmé être "très inquiet de l'impact" sur les finances de l'Autorité palestinienne des mesures prises par Israël en représailles au vote, fin décembre par l'Assemblée générale de l'ONU, d'une résolution demandant l'avis de la Cour internationale de justice sur la présence israélienne en Cisjordanie.

Plusieurs dizaines de pays ont appelé Israël à annuler ces mesures, mais l'ambassadeur israélien à l'ONU Gilad Erdan a défendu le "droit" de son pays à se défendre face à une résolution "empoisonnée et destructrice" poussée par les Palestiniens. "Avec l'adoption de cette résolution, les Palestiniens ont planté un couteau au coeur de toute chance de dialogue et de réconciliation", a-t-il ajouté, accusant les Palestiniens de "manipuler" les organisations internationales dans ce qu'il a qualifié de "terrorisme multilatéral".

AP/Jeenah Moon L'ambassadeur israélien Gilad Erdan assiste à une réunion de la Commission des questions politiques spéciales au siège de l'ONU.

L'ambassadeur israélien a également fustigé les chiffres "déformés" et "biaisés" de l'ONU, qui estime que l'année 2022 a été la plus meurtrière en Cisjordanie depuis la fin de la Seconde Intifada, le soulèvement palestinien de 2000 à 2005. Au contraire, il a mis en avant une année ayant vu "le plus d'attaques terroristes contre des Israéliens" en dix ans, accusant l'ambassadeur palestinien Riyad Mansour d'"un numéro de fausse victimisation digne d'un Oscar".