Cisjordanie : deux terroristes palestiniens tués à Jénine lors d'affrontements avec des soldats israéliens

Le deux hommes, identifiés comme étant Adham Jubrin et Jawad Bawaqta, sont membres du Jihad islamique

Deux terroristes palestiniens ont été tués lors d’affrontements avec l’armée israélienne au cours d’une opération antiterroriste jeudi matin à Jénine. Des échanges de tirs ont eu lieu à l’entrée des soldats dans la ville qui venaient procéder à des arrestations, selon les médias palestiniens. Les deux terroristes abattus ont été identifiés comme étant Adham Jubrin, 28 ans, et Jawad Bawaqta, 38 ans, ont annoncé les autorités palestiniennes. Les deux hommes sont membres du groupe terroriste Jihad islamique.

Adham Jubrin est l'un des chefs des Brigades Al-Qods, la branche militaire du Jihad islamique à Jénine. Il a pris part à l'échange de tirs avec les forces israéliennes et a été abattu alors qu'il tentait de s'enfuir dans sa voiture.

IDF Spokesperson Des soldats israéliens en opération antiterroriste en Cisjordanie

Selon les Palestiniens, les forces israéliennes ont également arrêté quatre personnes dont deux des fils de Khaled Abu Zina, un haut responsable du Jihad islamique à Jénine. Abu Zina, 63 ans, résident du camp de réfugiés de Jénine, est un prisonnier libéré et est considéré comme l'un des principaux dirigeants du mouvement du Jihad islamique.

En 2018, une ordonnance administrative a été émise contre lui pour une période de trois mois, moins d'un an après sa sortie de prison israélienne après avoir purgé deux ans et demi. Au début, les Palestiniens ont affirmé qu'il avait été arrêté, mais il l'a nié lui-même et a déclaré que les personnes arrêtées étaient deux de ses fils, Awas et Hani. Un soldat israélien a été légèrement blessé au cours des opérations.