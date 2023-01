Selon les responsables israéliens, le chef du Hamas pourrait être maniaco-dépressif

Au sein de l'establishment sécuritaire, on estime que les prises de décision de Yahya Sinwar sont imprévisibles et peu claires

À la suite de la publication de la vidéo de l'otage israélien Avera Mengistu que le Hamas détient depuis 2014, des responsables de l'establishment sécuritaire en Israël sont arrivés à la conclusion mercredi que le chef du groupe terroriste à Gaza, Yahya Sinwar, souffrait de maniaco-dépression, un trouble bipolaire, qui se manifeste par des changements d'humeur oscillant entre dépression (mélancolie), euthymie et accès maniaques.

La décision du Hamas de diffuser la vidéo de l'otage israélien a été une surprise, car l'organisation terroriste ne donne généralement pas d'informations sur les personnes qu'il détient sans un geste de la part d'Israël ou la libération de prisonniers palestiniens.

Selon les responsables israéliens cités par le site d'informations Walla, les prises de décision de Yahya Sinwar sont imprévisibles et peu claires, comme le tir de roquettes sur Jérusalem pendant l'opération "Gardien des remparts" en 2021, qui est selon eux, une manifestation d'un trouble bipolaire. Selon des sources au sein de l'appareil sécuritaire, il y a eu des divergences d'opinions au sein du Hamas concernant les tirs de roquettes, car cela signifiait entrer en conflit avec Israël. Mais Sinwar a finalement décidé d'approuver les tirs.

Selon les mêmes sources, la pression exercée sur Sinwar au sujet de la libération des prisonniers palestiniens a considérablement augmenté au cours de l'année écoulée, suite à l'impasse des négociations entre Israël et le Hamas. Cette question est extrêmement sensible et figure en tête des priorités de la société palestinienne. Les responsables de l'establishment sécuritaire estiment que le chef de l'organisation terroriste va tenter de mettre en œuvre n'importe quel moyen pour ramener le gouvernement israélien à la table des négociations.

Atia Mohammed / Flash90 Yahya Sinwar, leader du mouvement islamiste palestinien Hamas lors d'un rassemblement à Beit Lahiya le 30 mai 2021

Présenté comme mentalement instable par les autorités israéliennes, Avera Mengistu avait été filmé par une caméra de sécurité israélienne alors qu'il escaladait la barrière séparant Israël de Gaza en septembre 2014. Le Hamas qui détient également les dépouilles de deux soldats israéliens tués durant la guerre de 2014 à Gaza, avait publié en juin la vidéo d'Hicham al-Sayed, l'autre Israélien qu'il détient depuis plus de sept ans.