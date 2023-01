Pour la première fois, une conférence d'ambassadeurs d'Israël organisée en Azerbaïdjan

Les ambassadeurs ont évoqué la guerre en Ukraine, la menace iranienne et le renforcement des relations entre Israël et les pays musulmans

Les ambassadeurs israéliens des pays d'Eurasie et des Balkans se sont réunis cette semaine en Azerbaïdjan pour discuter de la guerre en Ukraine, de la menace iranienne et surtout du renforcement des relations entre Israël et les pays musulmans. De lundi à mercredi, les ambassadeurs en Ukraine, en Russie, en République de Biélorussie, en Moldavie, en Ouzbékistan, au Kirghizistan, en Géorgie, en Serbie, en Albanie, en Macédoine du Nord et au Kosovo se sont rencontrés dans la capitale azerbaïdjanaise de Bakou, selon la chaîne Telegram AZfront.

Parmi les 30 participants figurait également Aliza Bin Noun, directrice du département des affaires politiques du ministère israélien des Affaires étrangères. Par le passé, des événements similaires se sont tenus à Moscou, mais ils ont été déplacés en Azerbaïdjan sur fond d'invasion de l'Ukraine par la Russie. Les principaux sujets de discussion ont été, semble-t-il, les plans pour 2023 dans le contexte de la guerre en Ukraine et les tensions croissantes entre Israël et l'Iran, ainsi que la poursuite du renforcement des liens de l'État juif avec les États musulmans.

Ambassade d'Israël en Azerbaïdjan Des ambassadeurs israéliens à Baku, mercredi 18 janvier

Israël dispose d'une ambassade à Bakou depuis le début des années 1990 et le parlement azerbaïdjanais a adopté en novembre dernier une loi ouvrant la voie à l'ouverture de la première ambassade du pays à Tel Aviv. Le renforcement des liens entre Israël et l'Azerbaïdjan s'est accompagné d'une escalade des tensions avec l'Iran. Dans une lettre envoyée au parlement israélien, les responsables azerbaïdjanais ont souligné que l'État a toujours été un ami du peuple juif et qu'il n'oubliera jamais le soutien apporté par Israël dans le domaine de la sécurité.

Lundi, le vice-ministre azerbaïdjanais des affaires étrangères, Fariz Rzayev, a donné une conférence aux diplomates israéliens à Bakou. Il a abordé les questions de sécurité régionale, notamment l'Iran. Les diplomates ont ensuite rencontré Hikmet Hajiyev, le conseiller politique du président azerbaïdjanais Ilham Aliyev, avec qui ils ont discuté de la coopération entre les pays de la région. Les ambassadeurs israéliens ont visité mardi l'allée des martyrs, où sont enterrées les victimes de l'invasion de l'armée soviétique en 1990, ainsi que les soldats morts lors de la première guerre du Karabakh.