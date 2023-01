Netanyahou rencontre le conseiller américain à la sécurité nationale Jake Sullivan

"Nous vous considérons comme des partenaires fidèles pour la sécurité et la promotion de la paix"

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a rencontré jeudi le conseiller américain à la sécurité nationale Jake Sullivan, au bureau du Premier ministre à Jérusalem.

"Je connais le président Biden depuis 40 ans comme un grand ami d'Israël, je sais combien il vous fait confiance en matière de sécurité nationale. Nous vous considérons comme des partenaires loyaux en matière de sécurité, et de promotion de la paix", a déclaré le Premier ministre.

"Vous arrivez aujourd'hui à un moment particulier où de sérieux défis sont posés à notre sécurité et où de vastes possibilités de paix s'offrent à nous. Je suis convaincu qu'en travaillant ensemble, nous pouvons relever les défis et saisir les opportunités. Cela renforce l'alliance entre nous, qui est exceptionnelle, et peut également changer la région et l'histoire", a-t-il affirmé.

Kobi Gideon (GPO) Réunion entre Jake Sullivan et Benjamin Netanyahou le jeudi 19 janvier 2023

La question iranienne au centre des discussions

Lors de la réunion, les deux hommes ont évoqué des efforts conjoints déployés pour mettre fin au programme nucléaire iranien et aux activités de l'Iran dans la région. Le Premier ministre Netanyahou a reconnu l'engagement du Président Biden à ce que l'Iran ne dispose pas d'armes nucléaires.

Les deux hommes ont également salué l'importance des relations stratégiques entre Israël et les États-Unis et la nécessité de les approfondir, et discuté des prochaines étapes pour intensifier les accords d'Abraham et élargir le cercle de la paix, en mettant l'accent sur une percée avec l'Arabie saoudite. Par ailleurs, Netanyahou a déclaré que les dernières actions des Palestiniens sur la scène internationale constituent "une attaque contre Israël qui exige que nous réagissions".

Plus tôt ce jeudi, le conseiller à la sécurité nationale israélien Tzachi Hanegbi, a rencontré son homologue Jake Sullivan. Il s'agit de la première réunion de travail entre les deux hommes, au cours de laquelle ils ont convenu de la poursuite du dialogue sur la coopération stratégique, dans le but de préserver le dialogue sur la question iranienne. Ils ont également discuté de la poursuite de la coopération stratégique technologique.