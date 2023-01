IAI dévoile un mini-missile qui peut tenir dans un sac à dos

Le "Point Blank", qui pèse 6,8 kilos et mesure 90 centimètres, été élaboré afin de renforcer l'autonomie de certaines unités sur le terrain

Israel Aerospace Industries (IAI) a dévoilé cette semaine son missile à guidage électro-optique "Point Blank" qui peut être tenir dans le sac à dos d'un soldat. Cette nouvelle arme a été élaborée afin de répondre aux besoins de certaines unités sur le terrain d'avoir une capacité indépendante pour augmenter leur létalité.

"Point Blank" permet à ces unités d'attaquer diverses cibles en temps réel avec une grande précision et une létalité élevée sans avoir besoin de soutien. Le missile est lancé à la main, actionné par un seul soldat, et peut décoller de la main du soldat et tomber verticalement.

IAI a obtenu un contrat de plusieurs millions de dollars auprès de la direction du soutien technique de la guerre irrégulière, qui est rattachée au département de la Défense des États-Unis pour développer et livrer rapidement "ROC-X". Cette version du système "Point Blank" doit répondre aux exigences spécifiques américaines pour augmenter la létalité des frappes de précision et la capacité de survie des petites équipes. IAI fournira les premiers prototypes et dispensera une formation aux militaires américains au cours de l'année.

Le "Point Blank" pèse 6,8 kilos et mesure environ 90 centimètres. Le missile peut voler à des altitudes supérieures à 500 mètres, à une vitesse maximale de 286 km/heure, et peut faire du surplace ou flotter dans l'air pendant que la nature et la position exacte de la cible sont confirmées avant l'attaque. Le missile peut embarquer des systèmes électro-optiques pour valider et recueillir des informations de surveillance en temps réel, grâce aux technologies de fabrication d'IAI. Il est également en cours de développement pour être équipé d'une ogive permettant de détruire la cible.