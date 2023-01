Netanyahou s'entretient avec le Premier ministre du Royaume-Uni

Les deux dirigeants veulent élargir la coopération bilatérale entre leurs pays dans divers domaines

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou s'est entretenu ce jeudi après-midi au téléphone avec le Premier ministre britannique Rishi Sunak et l'a remercié pour le vote de la Grande-Bretagne à l'Assemblée générale des Nations Unies contre la décision concernant la Cour internationale de justice.

Le Premier ministre Netanyahou a exprimé sa satisfaction quant à l'intention de la Grande-Bretagne de déclarer les Gardiens de la révolution comme une organisation terroriste, et a souligné l'importance qu'Israël accorde à la question. Les deux dirigeants ont discuté des moyens de renforcer et d'élargir la coopération bilatérale entre Israël et la Grande-Bretagne dans les différents domaines. Ils se sont également entretenus des défis de la sécurité mondiale, en mettant l'accent sur l'Iran et la guerre en Ukraine.

Le Premier ministre britannique a affirmé qu'il avait l'intention de se rendre en Israël pour marquer les 75 ans de relations entre les deux pays et Netanyahou l'en a félicité, selon le communiqué du bureau du Premier ministre.

Lors d'un événement organisé par les Amis d'Israël du parti conservateur en août dernier, Rishi Sunak a fait valoir que Jérusalem était "indiscutablement la capitale historique" d'Israël et qu'il existait "des arguments très solides" pour justifier le déménagement de l'ambassade du Royaume-Uni, actuellement à Tel Aviv.