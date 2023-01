i24NEWS Exclusif : Jason Greenblatt optimiste au sujet des relations israélo-saoudiennes

Riyad comprend que "les ennemis d'Israël sont leurs ennemis"

L'ancien conseiller de Donald Trump pour le moyen-orient, Jason Greenblatt, a déclaré dans une interview exclusive à i24NEWS, depuis les rues de Riyad, qu'il croit au progrès des relations entre l’Arabie saoudite et Israël. Jason Greenblatt, en vacances avec sa femme et ses enfants dans la capitale saoudienne, a discuté avec i24NEWS, kippa sur la tête. Il a indiqué qu'il priait et s'identifiait ouvertement comme juif là-bas et a noté avoir vu "plus de progrès et d'ouverture" envers les Israéliens que depuis ses premiers voyages dans l'État musulman en 2017. "Personne ne m'a importuné, tout le monde a été chaleureux, accueillant, gentil et poli", a-t-il noté. "Nous avons fait un voyage extraordinaire".

Commentant les récentes commentaires des responsables saoudiens au forum économique de Davos, sur le nouveau gouvernement israélien, Jason Greenblatt a fait savoir qu'il n'était pas inquiet et assuré croire que les deux pays parviendraient à finaliser les accords d'Abraham.

"Le gouvernement est entre les bonnes mains du Premier ministre Netanyahou et c'est lui qui nous a vraiment mis sur la voie des accords d'Abraham", a-t-il noté. "Je suis convaincu que si quelqu'un peut faire avancer les choses, c'est lui. Mais je dirais qu'il faut être prudent, l'Arabie saoudite n'est pas encore prête à signer les accords d'Abraham. Si Dieu le veut, elle le sera un jour."

Jason Greenblatt a ajouté que le monde est devenu "beaucoup plus compliqué" depuis la signature des accords d'Abraham entre Israël et les États arabes en 2020, et a exhorté à donner à l'Arabie saoudite "du temps et un peu d'espace." "Apprécions ce qu'ils ont fait jusqu'à présent en ce qui concerne la relation avec Israël, mais je crois vraiment qu'il y aura des progrès", a-t-il martelé. Jason Greenblatt a insisté sur le fait qu'en dépit d'un fort soutien aux Palestiniens, les jeunes Saoudiens sont désireux d'en savoir plus sur Israël et que Riyad comprend que "les ennemis d'Israël sont leurs ennemis".