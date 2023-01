La CIJ confirme avoir reçu la demande de l'ONU d'enquêter sur l'"occupation" israélienne

Benjamin Netanyahou avait accusé l'ONU de "déformer les faits historiques", affirmant que le peuple juif ne peut pas être "un occupant" sur sa propre terre

La Cour internationale de justice a confirmé vendredi avoir officiellement reçu la demande de l'Assemblée générale des Nations unies visant à donner un avis consultatif sur les conséquences juridiques de la présence israélienne dans des territoires de Cisjordanie dont l'Autorité palestinienne revendique la propriété et du statut juridique de "l'occupation."

L'Assemblée générale vote un projet de résolution

L'Assemblée générale de l'ONU a voté fin décembre par 87 voix pour et 26 contre (53 abstentions) en faveur de cette résolution, promue par l'Autorité palestinienne, qui appelle la Cour de rendre à se prononcer sur "l'occupation prolongée, la colonisation et l'annexion du territoire palestinien par Israël". Le texte demande une enquête sur les mesures israéliennes "visant à modifier la composition démographique, le caractère et le statut de la ville sainte de Jérusalem, et sur l'adoption par Israël de lois et de mesures discriminatoires connexes".

Dans de précédents avis consultatifs, la Cour a également prévu que la tenue d'audiences, mais il faudra probablement attendre au moins plusieurs mois avant de pouvoir les programmer. La Cour internationale de justice, dont le siège est à La Haye est la plus haute juridiction des Nations unies chargée de traiter les différends entre États. Si ses décisions sont contraignantes, elle n'a pas le pouvoir de les faire appliquer. Par ailleurs, le communiqué de la Cour n'indique aucun détail sur les prochaines étapes du dossier.

En réponse à la résolution de l'ONU, Israël a annoncé un ensemble de sanctions visant l'Autorité palestinienne. Ces sanctions comprennent notamment le gel de toutes les constructions palestiniennes dans la zone C de Cisjordanie et la saisie de 139 millions de shekels de taxes collectés auprès des travailleurs palestiniens et destinés à l'AP. Jérusalem a annoncé que l'argent sera transféré à un fonds destiné aux victimes israéliennes de terroristes palestiniens.

L'ambassadeur israélien à l'ONU Gilad Erdan a qualifié le vote de "tache morale" sur l'organisme mondial, affirmant que cette résolution n'était pas légitime et diabolisait Israël. De son côté, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a accusé l'ONU de "déformer les faits historiques", affirmant que le peuple juif ne peut pas être "un occupant" sur sa propre terre.