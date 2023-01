Pour Viktor Orbán, Israël est un pays conservateur "qui a obtenu de grands résultats"

Israël et la Hongrie se sont rapprochés ces dernières années, dans le sillage de la complicité entre Viktor Orbán et Benjamin Netanyahou

Le Premier ministre hongrois Viktor Orbán a affirmé jeudi que son pays et Israël ont obtenu de "grands résultats" dans leurs efforts pour bâtir une "communauté conservatrice", sur compte Twitter après avoir rencontré le responsable de la branche israélienne du Tikvah Fund, une organisation juive conservatrice.

"Construire une communauté #conservatrice est un travail difficile. Mais la Hongrie et Israël ont déjà obtenu d'excellents résultats. J'ai eu la chance aujourd'hui de comparer mes notes avec Amiad Cohen sur cette noble mission", a-t-il ajouté.

https://twitter.com/i/web/status/1616091547371438080 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Amiad Cohen, du Fonds Tikvah, a retweeté le message d'Orbán et a fait part de ses propres réflexions suite à leur rencontre. "La gauche crie qu'Israël est en train de devenir la Hongrie. Comme le débat public doit être approfondi et sérieux, j'ai décidé d'aller apprendre ce qui se passe là-bas. Et j'ai eu le privilège de rencontrer le Premier ministre Orban pour une longue conversation. J'ai aussi rencontré les responsables d'instituts de recherche et d'universités pour comprendre en profondeur les réformes introduites là-bas. Complexe, intéressant", a indiqué Amiad M. Cohen.

Israël et la Hongrie se sont fortement rapprochés ces dernières années, dans le sillage de l'entente cordiale entre Viktor Orbán et le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Budapest a vivement soutenu Jérusalem au sein de l'Union européenne ces dernières années, en bloquant notamment des projets de résolutions hostiles à la politique israélienne.

Orbán a aussi déclaré que la défaite de Netanyahou aux élections de 2021 constituait un "défi". "Quand il était au pouvoir, il a toujours investi beaucoup d'énergie pour avoir de bonnes relations avec les pays d'Europe centrale", avait-il rappelé. Le dirigeant hongrois a par ailleurs salut la "grande victoire de Netanyahou aux élections de novembre dernier, ajoutant : "Les temps difficiles exigent des dirigeants forts. Bienvenue !".