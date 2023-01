Maher et Karim Younes libérés ont été libérés ces dernières semaines après avoir purgé 40 ans de prison pour le meurtre d'un soldat israélien

Un terroriste arabes israélien libéré la semaine dernière après avoir purgé 40 ans de prison pour le meurtre d'un soldat israélien a été interrogé samedi par la police sur des contenus récemment publiés sur les réseaux sociaux qui inciteraient au terrorisme avant d'être relâché après plusieurs heures. Maher Younes a été appréhendé avec son frère Mudar. Les deux hommes sont arrivés au poste de police après avoir reçu l'ordre de se présenter pour un interrogatoire ou d'être arrêtés.

L'interrogatoire de Maher Younes et de son frère a été ordonné par le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir. Les procureurs doivent maintenant décider s'ils déposent un acte d'accusation contre Maher Younes, a rapporté Channel 12.

Ben Gvir a fait pression pour que les célébrations de la libération des terroristes restent aussi discrètes que possible. La police a notamment interdit le déploiement du drapeau palestinien lors de l'accueil réservé à Maher Younes à Ar'ara, sa ville d'origine, dans le nord d'Israël. Après avoir été reçu par sa famille et ses amis, Maher Younis a appelé à "l'unification de toutes les factions palestiniennes". "Nous sommes une nation de héros. Nous ne nous rendons pas" a-t-il lancé.

Younes a également reçu un appel du président de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, qui a salué l'ancien prisonnier comme un "symbole du peuple palestinien". Selon les médias palestiniens, Younes a déclaré à Abbas : "Je suis prêt à être emprisonné 40 ans de plus pour libérer la patrie de la Palestine.

Maher et son cousin Karim Younes ont assassiné le caporal Avraham Bromberg en 1980, alors que celui-ci faisait du stop sur le plateau du Golan. Ils ont finalement été arrêtés deux ans plus tard et condamnés en 1983 à la prison à vie. Leur peine a ensuite été commuée en 40 ans de prison par le président de l'époque, Shimon Peres, en 2012. Les députés de droite travaillent actuellement à l'adoption d'un projet de loi visant à révoquer la citoyenneté des terroristes condamnés, qui a été adopté en première lecture la semaine dernière.