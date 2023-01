Israël : vers le démantèlement du village bédouin illégal de Khan Al-Akhmar

L'administration civile a émis un ordre de démolition du site il y a des années mais les gouvernements successifs ont jusqu'à présent repoussé sa mise en œuvre

Les députés du Likoud Danny Danon et Yuli Edelstein, ainsi que d'autres responsables du parti de droite, se sont rendus lundi au village illégal de Khan Al-Akhmar, près de Jérusalem, afin de réaffirmer la volonté du gouvernement de le faire évacuer. Ils se sont entretenus avec les activistes de l'organisation Regavim, qui surveille les constructions illégales dans le secteur arabe. Cette visite intervient alors que les appels à la démolition de cet avant-poste bédouin se sont récemment multipliés.

L'administration civile a émis un ordre de démolition du site il y a des années, la Cour suprême ayant rejeté les appels des résidents. Mais les gouvernements successifs dirigés par Benjamin Netanyahou, Naftali Bennett et Yair Lapid ont retardé la mise en œuvre de cet ordre. Le gouvernement sortant a notamment cherché à conclure un accord avec les habitants afin de leur garantir un logement sur un autre site, qui est contesté par certains responsables.

"Aujourd'hui, j'ai visité l'avant-poste illégal de Khan Al-Akhmar afin de renforcer la position de notre gouvernement avant la décision de la Cour suprême sur son évacuation", a déclaré Danon. "Khan al-Ahmar a été créé après une prise de contrôle palestinienne illégale de terres publiques, et les bâtiments illégaux qui s'y trouvent auraient dû être évacués et démolis il y a longtemps. Israël est un État de droit. Nous ne devons pas tolérer une application sélective de la loi. Khan al-Ahmar doit être évacué immédiatement", a-t-il martelé, ajoutant que "la communauté internationale ne nous dictera pas les politiques du Far West en Israël".

Hadas Parush/Flash90 Des représentants et des partisans de droite et de gauche assistent à la discussion de la Cour suprême concernant les pétitions pour et contre la démolition de Khan al-Akhmar, en Cisjordanie, le 8 août 2018 à Jérusalem.

Les habitants de Khan al-Ahmar s'attendent à être bientôt évacués à l'approche d'une échéance importante fixée par la Cour suprême. Les Bédouins de la tribu Jahalin ont construit les premières structures de ce village sans permis sur des terres appartenant à l'État dans les années 1970, entre Jérusalem et la mer Morte. Ses habitants - environ 200 adultes et enfants - ne sont pas des citoyens israéliens. En réponse à une pétition déposée par Regavim, la Cour a ordonné au gouvernement d'expliquer d'ici le 1er février 2023 pourquoi il n'a pas évacué les résidents, alors que le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir a exigé dimanche, en conseil des ministres, que le site soit démoli.