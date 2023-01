Le Hezbollah a érigé 20 nouveaux postes d'observation le long de la frontière avec Israël

Le groupe terroriste libanais semble avoir entrepris ce projet quand Israël a entamé la construction d'une clôture fortifiée le long de la frontière

Le groupe terroriste Hezbollah a construit pas moins de 20 postes d'observation au cours de l'année dernière le long de la frontière entre Israël et le Liban, a révélé lundi le site d'informations Ynet. Selon la résolution 1701 du Conseil de sécurité des Nations unies, qui fait suite à la guerre du Liban de 2006, il est pourtant interdit au Hezbollah d'opérer près de la clôture frontalière.

Le groupe terroriste libanais semble avoir entrepris ce projet au moment où Israël a commencé à construire une clôture d'enceinte fortifiée le long des 140 kilomètres de la frontière nord. Selon Ynet, chaque poste mesure 18 mètres de long et est établie parallèlement à la clôture fortifiée que construit toujours l'armée israélienne.

Tsahal surveille de près l'activité du Hezbollah le long de la frontière, et les résidents israéliens vivant près de la frontière ont reçu la promesse que les avant-postes seraient rasés si le groupe terroriste soutenu par l'Iran initie une escalade militaire.

Israël et le Liban sont toujours techniquement en guerre même si la conclusion de l'accord sur le gisement de gaz semble avoir éloigné la perspective d'un conflit ouvert. Depuis la seconde guerre du Liban, les incidents à la frontière restent rares et un calme apparent persiste, malgré l'évaluation de Tsahal selon laquelle le Hezbollah disposerait de près de 100 000 missiles et roquettes prêts à être tirés sur l'État hébreu en cas de conflit.

AP Photo/Hussein Malla Des soldats israéliens montent la garde à côté de caméras devant un drapeau du Hezbollah, près du village de Mays al-Jabal, à la frontière sud du Liban.

Le mois dernier, un Casque bleu irlandais de la Force intérimaire des Nations unies au Liban a été tué et trois autres ont été blessés lors d'un "incident" dans le sud du pays. Des incidents ont opposé par le passé des partisans du Hezbollah à des patrouilles de la Finul mais la formation pro-iranienne s'est démarquée de la dernière attaque.