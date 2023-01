Jordanie : un tribunal ordonne à Israël de verser 500 000 dollars à un chauffeur blessé par un garde de l'ambassade en 2017

L'incident au cours duquel deux autres Jordaniens ont été tués avait provoqué à l'époque des tensions diplomatiques importantes entre les deux pays

Un tribunal jordanien a ordonné à l'ambassade d'Israël à Amman de verser 500 000 dollars à un chauffeur jordanien blessé par un garde de l'ambassade en 2017, lors d'un incident au cours duquel deux autres personnes ont été tuées. Selon les médiaux locaux, Maher Fares Ibrahim a intenté un procès, demandant une indemnisation pour les dommages matériels et moraux subis après sa blessure lors de l'incident qui avait provoqué à l'époque des tensions diplomatiques importantes entre les deux pays.

Le tribunal a jugé recevables les arguments de Maher Fares Ibrahim qui a été gravement blessé et qui a subi d'importantes pertes financières, car il n'a pas pu continuer à travailler.

Le 24 juillet 2017, le garde de l'ambassade, Ziv Moyal, avait tué Muhammad Al-Jawawdeh et Bashar Al-Hamarneh, et blessé Ibrahim, qui était venu livrer des meubles, suite à une dispute. Le garde avait affirmé avoir été attaqué par un des Jordaniens. Après l'incident, la Jordanie a refusé de laisser Moyal retourner en Israël, avant de l'autoriser, lui et le reste du personnel de l'ambassade, à partir.

En 2018, Israël a accepté de verser 5 millions de dollars de compensation au gouvernement jordanien, qui les a transférés aux familles des deux personnes abattues lors de l'incident. Amman avait également exigé qu'Israël engage des poursuites contre le garde pour ces décès. Mais l'État hébreu a estimé qu'il avait agi en état de légitime défense et a refusé de se soumettre à la demande jordanienne.