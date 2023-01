Israël : la police perquisitionne la maison du terroriste libéré Karim Younes

Karim Younès, qui a achevé au début du mois une peine de 40 ans de prison, est soupçonné d'incitation au terrorisme

La police israélienne a perquisitionné lundi la maison du terroriste arabe israélien libéré au début du mois, Karim Younes et de son frère à cause de pancartes, de drapeaux et de photos de terroristes qui y étaient accrochés. Les agents sont arrivés au domicile de Younes dans la ville de Ar'ara, au nord d'Israël avec une ordonnance du tribunal, stipulant qu'il était soupçonné d'incitation et d'encouragement au terrorisme. Karim Younes n'était pas chez lui lorsque la police est arrivée, mais son frère et la femme de celui-ci ont été arrêtés.

Samedi, le cousin de Karim, Maher Younes, libéré jeudi dernier, et son frère Modar, ont été convoqués par la police qui les a interrogés concernant des messages d'incitations au terrorisme sur les réseaux sociaux.

Karim et Maher Yunes ont achevé ce mois-ci une peine de 40 ans de prison pour le meurtre, en 1980, du soldat Avraham Bromberg qui faisait de l'auto-stop prés de Hadera alors qu'il revenait de sa base dans le Golan. Les deux hommes avaient initialement été condamnés à perpétuité. Leur peine avait ensuite été commuée à 40 ans de prison.

Les autorités israéliennes ont annoncé qu'elles ne toléreraient aucune glorification de ses actes à l'occasion des cérémonies organisées par leurs soutiens. Des drapeaux de l'OLP ont toutefois été brandis lors des célébrations, et plusieurs responsables politiques arabes israéliens et de l'Autorité palestinienne sont venus les féliciter.