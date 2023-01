Israël : le ministre des Affaires stratégiques se rend secrètement à Abou Dhabi

La visite de Ron Dermer aux Emirats arabes unis est la première d'un ministre du nouveau gouvernement de Netanyahou dans le pays

Le ministre israélien des Affaires stratégiques Ron Dermer a effectué dimanche une visite en toute discrétion aux Émirats arabes unis où il a rencontré de hauts responsables à Abou Dhabi, selon deux sources informées des détails de la visite, cité par le site d'information Walla. Le conseiller à la sécurité nationale Tzachi Hanegbi s'est joint à la visite du ministre, a précisé une des sources. Il s'agit de la première visite d'un ministre du nouveau gouvernement de Benjamin Netanyahou aux Émirats arabes unis. Le Premier ministre avait prévu de se rendre lui-même à Abou Dhabi pour son premier voyage officiel à l'étranger il y a deux semaines, mais sa visite a été reportée.

Selon les sources de Walla, Ron Dermer a évoqué avec les responsables émiratis les conditions d'une éventuelle visite de Netanyahou dans le pays, alors que la visite du ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir sur le site du mont du Temple à Jérusalem a aiguisé les tensions dans la région, rendant difficile la coordination d'une nouvelle date. Les Émirats arabes unis et six autres pays arabes ont publié des déclarations dans lesquelles ils ont condamné la visite. Les Émiratis ont même demandé la convocation d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU sur la question.

Ron Dermer, qui est considéré comme le ministre le plus proche de Netanyahou, est responsable en son nom des relations avec les États-Unis, de la question iranienne et de la promotion des accords de paix et de normalisation avec le monde arabe. Avant les accords d'Abraham, Netanyahou a effectué plusieurs visites secrètes aux Émirats arabes unis, mais ne s'y est jamais rendu officiellement et publiquement. Après la signature des accords en septembre 2020, le dirigeant israélien a tenté à quatre reprises de coordonner une visite à Abou Dhabi, mais la visite a été reportée à chaque fois.

Jusqu'à la fin de son dernier mandat en juin 2021, Netanyahou n'a autorisé aucun ministre de son cabinet à se rendre aux Émirats arabes unis. Par conséquent, la première visite d'un ministre israélien n'a eu lieu que sous le gouvernement dirigé par Naftali Bennett. Le ministre des Affaires étrangères de l'époque, Yaïr Lapid, a ainsi été le premier à se rendre officiellement Abou Dhabi en juin 2021, où il a inauguré l'ambassade d'Israël.