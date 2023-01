Israël et les États-Unis commencent des exercices militaires conjoints "les plus importants à ce jour"

L'exercice vise à "tester l'état de préparation américano-israélien et améliorer l'interopérabilité" des deux armées

Israël et les États-Unis ont commencé ce lundi des exercices militaires conjoints d'envergure qui dureront toute la semaine, dans un contexte de tensions de plus en plus croissantes dans la région. Un haut responsable américain a expliqué que le message de l'exercice est que la guerre en Ukraine et la menace chinoise ne poussent pas les États-Unis à ignorer la menace iranienne. "Il s'agit de l'exercice le plus important entre Israël et les États-Unis", a-t-il déclaré.

Une autre source américaine a affirmé que "l'Iran verra la force et l'ampleur de l'exercice et comprendra ce que nos deux pays sont capables de faire", et l'agence Reuters a qualifié l'exercice de "le plus important à ce jour".

Dans le cadre de l'exercice, les habitants de Jérusalem ont été surpris par un vol inhabituel d'hélicoptères qui ont volé à basse altitude pendant l'après-midi. Le Commandement central américain a informé que plus de 140 avions ont participé à l'exercice : des avions de combat F35, F15, F16, F18, des avions Hercules, des hélicoptères Apache et d'autres navires de guerre, ainsi que des bombardiers B52 dotés de capacités nucléaires.

"L'exercice "Basalt Oaks" a commencé avec le commandement central de l'armée américaine. L'exercice sera visité par des commandants supérieurs du commandement central de l'armée américaine", a déclaré le porte-parole de l'armée israélienne.