Antony Blinken, secrétaire d'État américain, en Israël la semaine prochaine

Le secrétaire d'État américain, Antony Blinken, plus haut diplomate du pays, se rendra en Israël et en Cisjordanie la semaine prochaine. Il tiendra des réunions en Israël lundi, avant de rencontrer les dirigeants palestiniens en Cisjordanie mardi. Il s'agira du deuxième haut responsable américain à se rendre en Israël en un mois, deux semaines après le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan.

Selon des sources rapportées par les médias américains, cette visite vise essentiellement à rappeler au nouveau gouvernement, le plus à droite de l'histoire du pays, les lignes rouges de l'administration américaine, allié de toujours, notamment en ce qui concerne la Cisjordanie et le Mont du Temple à Jérusalem. La question de l'Iran et de ses réseaux d'armement sera également à l'ordre du jour. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou en a fait une priorité absolue en matière de sécurité, et pour les États-Unis la question est cruciale.

Haim Tzach/GPO Le secrétaire d'État américain Antony Blinken et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou

Outre sa rencontre avec Benjamin Netanyahu, Anthony Blinken devrait également avoir des consultations avec le Président israélien Isaac Herzog et le ministre des affaires étrangères Eli Cohen.