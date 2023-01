Jérusalem : démolition de la maison du terroriste ayant tué la soldate Noa Lazar

"Cela ne fera pas revenir la soldate Noa Lazar, mais nous transmettons ici un message important à quiconque envisagerait de commettre un attentat "

Les forces israéliennes ont pénétré ce mercredi dans le camp de réfugiés palestiniens de Shuafat à Jérusalem-Est pour procéder à la démolition du domicile du terroriste ayant assassiné une soldate de Tsahal.

"Environ 300 soldats des gardes-frontières et des unités d'intervention de la police sont entrés ce mercredi matin à Shuafat dans le but de détruire la maison du terroriste Udai Tamimi, auteur d'une fusillade au carrefour de Shuafat en octobre dernier dans laquelle la soldate Noa Lazar a trouvé la mort", a indiqué un communiqué de la police.

Israel Defense Forces La sergente Noa Lazar

La démolition de l'appartement du terroriste a été approuvée conformément à la décision des forces de sécurité, après que les requêtes présentées à la Cour suprême contre la procédure ont été rejetées par celle-ci. L'opération a débuté sous la supervision du commandant de la police des frontières du district de Jérusalem, Ami Nidam, précise le communiqué.

"Il s'agit d'une activité de dissuasion importante. Chaque terroriste doit être conscient des conséquences d'une attaque et de l'assassinat de civils ou de membres des forces de sécurité. Malheureusement, cela ne fera pas revenir la soldate Noa Lazar, mais nous transmettons ici un message important et significatif à quiconque envisagerait de commettre un attentat terroriste. Nous nous engageons à continuer d'agir à tous les niveaux et avec tous les outils à notre disposition pour lutter avec détermination et sans compromis contre le terrorisme, pour la sécurité des citoyens d'Israël", a déclaré le commandant de police district de Jérusalem, Doron Turgeman, qui se trouvait sur les lieux.

Dans la soirée du 8 octobre 2022, un terroriste armé est sorti d'un véhicule près d'un point de contrôle à proximité de Shuafat et a tiré sur les forces de sécurité. Noa Lazar est morte sur le coup, tandis qu'un agent de sécurité a été grièvement blessé. Le terroriste s'est ensuite enfui à pied vers le camp de réfugiés. Suite à l'attaque, les forces israéliennes ont mené une chasse à l'homme infructueuse de plusieurs jours pour retrouver l'assaillant. Ce dernier a finalement été abattu alors qu'il tentait de mener une seconde attaque à l'entrée de l'implantation de Maale Adumim en Cisjordanie.

Au terme de l'enquête menée par la police et le Shin Bet, des actes d'accusation ont été déposés contre trois suspects impliqués dans l'achat et le transfert de l'arme utilisée par le terroriste pour perpétrer l'attentat.