Le président israélien Isaac Herzog a rencontré mercredi à Bruxelles la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, à qui il a demandé de renforcer les mesures contre Téhéran, avertissant que "l'Iran est en Europe". "L'Iran combat les citoyens ukrainiens en fournissant des drones et des armes mortelles, met en danger le monde en se précipitant vers des capacités nucléaires, en tuant et en torturant ses propres citoyens, et nous pensons qu'il est grand temps que l'Europe adopte une position très ferme sur l'Iran, car c'est un défi non seulement pour Israël, la région, le Moyen-Orient, mais aussi pour l'Europe et le monde", a-t-il affirmé.

Herzog a par ailleurs qualifié l'Union européenne de "partenaire stratégique potentiel pour Israël à bien des égards." De son côté, Ursula von der Leyen a déclare que "l'expression la plus forte de l'amitié entre Israël et l'UE, ce sont les 15 000 étudiants Erasmus qui viennent de l'Union européenne vers Israël, mais aussi d'Israël vers l'Union européenne", évitant soigneusement d'évoquer les dossiers sécuritaires et stratégiques.

Les deux dirigeants ont toutefois discuté des relations entre Israël et l'UE, "qui trouvent leur expression dans des collaborations étendues et complètes dans les domaines du commerce, de l'agriculture, du tourisme et de l'aviation, ainsi que de la R&D et de la culture, et des moyens d'approfondir la coopération dans des domaines supplémentaires, tels que l'énergie, la sécurité alimentaire, le climat, et plus encore", selon un communiqué de la présidence israélienne.

Isaac Herzog prononcera jeudi un discours au Parlement européen, à l'occasion de la Journée internationale de commémoration de la Shoah.