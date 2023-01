Opération israélienne à Jénine après des informations sur l'imminence d'une attaque terroriste

Neuf Palestiniens ont été tués et plusieurs autres blessés lors d'affrontements avec les forces israéliennes

Des affrontements entre terroristes palestiniens et les forces de sécurité israéliennes ont éclaté jeudi matin dans le camp de réfugiés de Jénine en Cisjordanie, faisant neuf morts et une quinzaine grièvement, selon le ministère palestinien de la Santé. Les forces israéliennes sont rentrées à Jénine pour une opération cruciale visant à arrêter des terroristes proches du Jihad islamique qui étaient sur le point de perpétrer une attaque terroriste majeure. Elles ont été accueillies par des tirs auxquels elles ont répondu. Les autorités palestiniennes ont signalé "une opération d'arrestation sévère avec des tirs dans toutes les directions.

"La situation dans le camp (de réfugiés palestiniens) de Jénine est critique", a indiqué la ministre palestinienne de la Santé Mai al-Kaila dans un communiqué, affirmant que les forces israéliennes y avaient tiré des grenades de gaz lacrymogène dans le service pédiatrique d'un hôpital, et qu'une femme âgée fait partie des victimes.

Cette opération d'envergure a été dirigée par le service de sécurité intérieure du Shin Bet en collaboration avec les combattants du Yamam, l'unité d'élite de la police, et les forces spéciales de l'armée. Les forces de sécurité ont indiqué qu'il s'agissait d'une opération inhabituelle menée à la suite à d'informations concrètes sur l'intention des terroristes de commettre des attentats d'envergure.

"Les forces de sécurité ont opéré pour appréhender une escouade terroriste appartenant à l'organisation terroriste du Jihad islamique. Pendant l'opération, le groupe terroriste a ouvert le feu sur les forces de sécurité israéliennes. Un feu croisé a été déclenché, au cours duquel trois terroristes ont été neutralisés", ont indiqué Tsahal et le Shin Bet dans un communiqué conjoint. "Les agents de l'organisation terroriste du Jihad islamique étaient fortement impliqués dans l'exécution et la planification de plusieurs attaques terroristes majeures, notamment des fusillades contre des soldats et des civils israéliens", ont-il ajouté.

"Nous avons connaissance d'informations selon lesquelles un civil palestinien a été touché. Les circonstances de cet événement sont en cours d'examen", ont-il encore affirmé.

Les sites d'information arabes palestiniens rapportent que l'opération israélienne a commencé par l'arrivée sur les lieux d'agents inflitrés dans un camion rempli de produits laitiers. Pendant l'échange de tirs, des appels ont été lancés depuis les mosquées de Jénine, ordonnant aux habitants de venir en aide aux terroristes. Les écoles ont été priées de rester fermées. Les terroristes ont affirmé avoir abattu un drone israélien, et qu'il est est actuellement en leur possession. Aucune victime dans les ranges israéliens n'a été rapporté.

Après les heurts, de hauts responsables de l'establishment de la sécurité ont averti qu'Israël doit maintenant se préparer à une "escalade significative", notamment de possibles tirs de roquettes depuis Gaza. À la suite de l'opération, une "réunion urgente" a été convoquée par les groupes terroristes opérant à Gaza. Le Jihad islamique, auquel appartenaient les terroristes éliminés, a annoncé qu'Israël porte la responsabilité de l'attaque dans le camp de Jénine et que si les attaques israéliennes sur Jénine ne cessent pas, "toutes les options sont ouvertes."

De son côté, le Premier ministre de l'AP, Mohammad Shtayyeh, a appelé la communauté internationale à "intervenir de toute urgence afin d'assurer la défense de notre peuple.