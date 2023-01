Le Parlement européen et ses pays "doivent utiliser tous les outils à leur disposition pour éradiquer le racisme et l'antisémitisme sous toutes leurs formes"

Le président israélien Isaac Herzog, arrivé mercredi en Belgique pour une visite officielle, s'est exprimé jeudi devant le Parlement européen où il était invité par la présidente du Parlement, Roberta Metsola, à l'occasion de la Journée internationale de commémoration de l'Holocauste. Il a prononcé son discours devant les membres du Parlement et des survivants de la Shoah, mettant en garde contre les dangers d'un antisémitisme croissant. Avant son discours, il a rencontré des dirigeants de l'Union européenne ainsi que des membres du gouvernement belge et de la communauté juive de Belgique.

Owen Alterman / i24NEWS Le Parlement européen avant le discours du président israélien Isaac Herzog, le 26 janvier 2023

"À Varsovie, où vivaient plus d'un demi-million de Juifs avant l'Holocauste, seul le cimetière juif est resté pour témoigner de la vie dynamique qui avait prospéré avant l'avènement de la fureur nazie", a déclaré le président. "Dans la seule synagogue juive de Varsovie qui était encore debout, la synagogue Nożyk de la rue Twarda, quelques dizaines d'âmes se sont rassemblées, arrachées aux mâchoires du carnage. Un rouleau de la Torah taché de sang a été remis à mon grand-père par les survivants, pour être emporté en Terre d'Israël", a-t-il poursuivi.

Isaac Herzog a ensuite récité une prière traditionnelle pour les défunts en compagnie de l'ancien chantre de la grande synagogue de Varsovie, Moshe Koussevitzky, avant de s'adresser aux membres du Parlement européen. Il a décrit "l'histoire de tout l'Holocauste" comme l'histoire de "la totalité de l'annihilation, de l'éradication, de l'effacement. L'histoire de l'obsession monstrueuse et déréglée d'exterminer totalement une nation dont les racines plongent dans l'histoire, une partie si inséparable et essentielle de l'Europe : le peuple juif".

Le président israélien a partagé des histoires de famille, ainsi que celles écrites dans les journaux intimes des personnes assassinées dans les camps de la mort pendant l'Holocauste. "L'Holocauste n'est pas né dans le vide. Nous ne devons jamais oublier que la machine de mort nazie n'aurait pas réussi à réaliser sa vision cauchemardesque si elle n'avait pas rencontré un sol fertilisé par la haine des Juifs, qui est aussi vieille que le temps lui-même", a-t-il tenu à préciser.

Haim Tsach/GPO Le président israélien Isaac Herzog et la présidente du Parlement européen Roberta Metsola au Parlement européen, le 26 janvier 2023

Il a également insisté sur le fait que le Parlement européen et ses pays "doivent utiliser tous les outils à leur disposition, de l'éducation à la législation en passant par la sécurité, pour dissuader et éradiquer la haine, le racisme et l'antisémitisme sous toutes leurs formes".

"L'État d'Israël s'est levé comme un phénix des cendres de la terrible destruction et a réalisé notre droit historique à un État dans notre patrie ancestrale. Que la mémoire des victimes de l'Holocauste soit éternellement gravée dans nos cœurs. Que leurs âmes soient liées par le lien de la vie", a-t-il conclu.