Israël : nuit de tensions après les tirs de roquette du Hamas et la riposte de Tsahal

Tsahal reste en état d’alerte en Cisjordanie et à Jérusalem-Est ce vendredi jour de prière pour les musulmans, où risquent de se concentrer les tensions

Israël a vécu une nuit tendue après l’opération antiterroriste de Tsahal à Jénine jeudi qui a fait 10 morts côté palestinien. Le Hamas a tiré des roquettes sur le sud d’Israël provoquant une riposte de l’armée israélienne sur Gaza dans la nuit de jeudi à vendredi. Selon des experts militaires, l‘évènement à Gaza est probablement terminé même si l’armée reste en état d’alerte, en particulier en Cisjordanie et à Jérusalem-Est ce vendredi jour de prière pour les musulmans, où risquent de se concentrer les tensions. Le Hamas et le Jihad islamique palestinien ont fait savoir vendredi matin que les événements en Cisjordanie ont des conséquences à Gaza.

IDF Spokesperson's Unit Jénine, en Cisjordanie, le 26 janvier 2023

« La résistance est un droit légitime pour notre peuple. Nous envoyons l’avertissement clair à l'ennemi que la résistance n'hésitera pas à prendre la décision de la confrontation. Jérusalem, Jénine, Gaza, Naplouse, Hébron, Safed, Ramla, le Néguev, Nazareth et toutes les villes de Palestine sont une seule arène d'action et de lutte », a déclaré vendredi matin Tariq Salmi, le porte-parole du Jihad islamique.

« Le bombardement sioniste de la bande de Gaza est une extension des crimes de l'occupation contre notre peuple en Cisjordanie, à Jérusalem et dans l'intérieur occupé », a quant à lui affirmé Hazem Qassem le porte-parole du Hamas.

IDF Spokesperson's Unit Soldats israéliens opérant à Jénine, en Cisjordanie, le 26 janvier 2023

L'armée israélienne a effectué deux séries de frappes dans la nuit de jeudi à vendredi sur des positions du Hamas à Gaza, en réponse aux tirs de six roquettes vers Israël. Plus tôt ce vendredi, l'alerte à la roquette a retenti à Ashkelon, Shaar Hanegev ainsi que dans le conseil régional d'Eshkol, et quatre roquettes ont été interceptées par le système Dôme de Fer. Aucune victime n'est à déplorer.

Jeudi soir, le porte-parole du président de l'Autorité palestinienne a annoncé l'arrêt de la coordination sécuritaire avec Israël en réaction à l'opération antiterroriste d'envergure à Jénine, dans laquelle dix Palestiniens - dont la plupart sont des membres du Jihad islamique - ont été tué. L'Autorité palestinienne et les organisations terroristes Hamas et Jihad islamique ont affirmé qu'il s'agissait d'un "massacre" et ont appelé la communauté internationale à intervenir.