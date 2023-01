Isaac Herzog, Président des Juifs de la diaspora

Dans chaque pays où se rend le président israélien, il tient absolument à rencontrer des membres de la communauté juive locale, c'est pour lui un honneur

En échangeant, avec les jeunes lycéens de l’école Ganenou, l’école juive de Bruxelles, le Président Isaac Herzog a répondu à la question d’une jeune fille sur son rôle en tant que président de l’État d’Israël. En décrivant ses fonctions, Isaac Herzog a expliqué, qu’en plus d’être le Président des Israéliens, il est également le président des Juifs de la diaspora. Il l’a d’ailleurs montré, lors de ce séjour à Bruxelles, comme lors de toutes ses autres visites officielles dans des pays étrangers. Dans chaque pays où se rend le président israélien, il tient absolument à rencontrer des membres de la communauté juive locale. C’est pour lui un honneur, comme il l’a affirmé lors de son discours à la Grande synagogue de Bruxelles. Et les juifs du monde le lui rendent bien.

Sandy Fortis/i24NEWS Les élèves de l'école juive Ganenou de Bruxelles en Belgique

Si son discours au Parlement Européen à l’occasion de la Journée internationale en mémoire des victimes de la Shoah était le temps fort de cette visite, le moment le plus émouvant fut indéniablement la rencontre du président israélien avec les élèves de l’école Ganenou. Avant son arrivée, l’excitation était palpable dans le préau où les jeunes élèves de l’école l’attendaient. Les élèves de CP l’ont accueilli en lui récitant la phrase "Bienvenue, monsieur le Président" en hébreu. Les élèves de sixième ont ensuite chanté la chanson « Tefila » (Prière) d’Ofra Haza, un titre qui fait partie de la culture israélienne. Puis, deux tous jeunes élèves lui ont remis un tableau représentant le symbole de leur école.

Quand une lycéenne lui a demandé s’il se considérait plus Juif ou Israélien, il a répondu que pour lui, les deux sont indissociables

Tout au long de cette première partie de sa visite à l’école de Ganenou, l’émotion était visible dans les yeux de l’invité d’honneur. Et on comprend alors pourquoi cette rencontre avec les élèves de l’école Ganenou a été la première proposition pour cette visite officielle à Bruxelles validée par le président.

Sandy Fortis/i24NEWS Le président israélien Isaac Herzog devant les élèves de l'école juive Ganenou de Bruxelles en Belgique

On a ensuite pu voir Isaac Herzog s’amuser à répondre aux questions des lycéens. Des questions personnelles, des questions liées à son rôle de président ou encore au lien entre les Juifs et Israël. Et quand une lycéenne lui a demandé s’il se considérait plus Juif ou Israélien, il a répondu que pour lui, les deux sont indissociables. Il a ajouté espérer que chaque jeune se sente bien à sa place, et n’ait jamais à se poser la question.

Lors de son échange avec les lycéens, Isaac Herzog a affirmé être heureux et très honoré de remplir la fonction de Président de l’État d’Israël. Il a ajouté espérer être un bon président pour les Israéliens et pour le peuple Juif. Quant à la communauté Juive de Belgique, il leur a fait une jolie déclaration en exprimant ce qu’il a ressenti en entrant dans la Grande synagogue de Bruxelles, tout comme en pénétrant dans le préau de l’école Ganenou: le sentiment d’un amour sincère pour Israël.