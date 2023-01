Le chef de la CIA en visite en Israël et en Cisjordanie

William Burns a rencontré de hauts responsables israéliens, dont le chef du Mossad, Dedi Barnea

Le directeur de la CIA, l'agence de renseignement extérieur américaine, William Burns, est en visite en Israël et en Cisjordanie, son arrivée coïncidant avec une importante flambée de violence entre Israéliens et Palestiniens. La visite qui était prévue s'inscrit dans le cadre d'un effort diplomatique plus large des États-Unis. William Burns, qui est arrivé en Israël jeudi, a rencontré de hauts responsables israéliens, dont le chef du Mossad, Dedi Barnea. Selon des sources proches du dossier, le chef de la CIA a également rencontré le Premier ministre Benjamin Netanyahou.

Dans le cadre de sa visite dans la région, William Burns a également tenu des entretiens en Égypte, notamment avec le président al-Sissi. Sa visite fait partie d'une série de visites récentes de hauts responsables américains dans la région. La semaine dernière, le conseiller à la sécurité nationale des États-Unis, Jake Sullivan, s'est rendu en Israël et la semaine prochaine ce sera au tour du secrétaire d'État américain Antony Blinken.

Avshalom Sassoni/Flash90 Le chef du Mossad, David "Dedi" Barnea

Il y a deux semaines, William Burns a secrètement rencontré le président ukrainien Volodymyr Zelensky à Kiev. Le chef de l'agence de renseignement américaine et le président ukrainien ont discuté des futures actions militaires de la Russie en Ukraine. Les deux hommes ont également évoqué a poursuite de l'aide militaire américaine à l’Ukraine.