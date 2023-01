L’ambassade de France en Israël commémore la Journée internationale de la Shoah

L'ambassadeur de France en Israël Éric Danon a réaffirmé l'engagement de l'État français à combattre sous toutes ses formes le poison de l’antisémitisme

À l'invitation de l'Association des fils et filles des déportés juifs de France (fondée par les époux Klarsfeld), de l'association Aloumim et de la loge francophone du B'nai B'rith, I'ambassadeur de France en Israël Éric Danon a présidé jeudi après-midi la cérémonie commémorative annuelle des associations mémorielles françaises et francophones d'Israël. II a réaffirmé l'engagement de l'État français à combattre sous toutes ses formes le poison de l’antisémitisme, dont les résurgences font injure aux valeurs communes à la France et à Israël.

"La fraternité, voilà ce qui nous rassemble aujourd'hui : un sursaut de l'âme, un élan et un acte de confiance collectifs, qui puisent dans le plus sombre de l'humanité l'engagement et l’espérance envers l'avenir", a déclaré l’ambassadeur. Plus tôt dans la journée, il s’était recueilli au mémorial de Roglit, à l’ouest de Jérusalem, ou sont inscrits les noms des 76 000 déportés de France, dont 19 membres de sa propre famille.

Par ailleurs, l’ambassadeur Danon a assisté aux cérémonies organisées par le ministère des Affaires étrangères israélien, sous la présidence du ministre Eli Cohen, et par l'lnstitut Yad Vashem. Ce vendredi, Éric Danon rendra hommage aux victimes et survivants de la Shoah en allumant une bougie au nom de René Blum, journaliste, critique d’art et directeur artistique français, arrêté le le 12 décembre 1941 à Paris et assassiné à Auschwitz le 23 septembre 1942.

EMMANUEL DUNAND / AFP Le mémorial des déportés Juifs de France à Roglit à l'ouest de Jérusalem en Israël

En France, les commémorations de la Journée internationale de la Shoah ont eu lieu mardi au Quai d’Orsay avec la restitution d'effets personnels à quatre familles de victimes juives des nazis. La cérémonie a été présidée par Laurence Boone, secrétaire d'État chargée de l'Europe en France, et Anna Luhrmann, ministre d'État au ministère des Affaires étrangères allemand, symbolisant l'amitié et la réconciliation franco-allemandes.