Attentats : "La réponse d'Israël sera forte, rapide et précise", promet Benjamin Netanyahou

"Nous ne recherchons pas l'escalade, mais nous sommes prêts à tout scénario"

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou s'est exprimé à l'ouverture d'une réunion exceptionnelle du cabinet de sécurité israélien, après les attentats meurtriers perpétrés au cours du weekend.

Après avoir présenté ses plus sincères condoléances "au nom de tous les citoyens d'Israël" aux familles des victimes et avoir remercié les forces de sécurité, le chef du gouvernement a promis une réponse "forte, rapide et précise" de la part d'Israël. "Ce gouvernement agira avec fermeté contre le terrorisme. Et nous le ferons avec calme et détermination", a-t-il ajouté.

"Quiconque essaie de nous faire du mal - nous lui ferons du mal, ainsi qu'à tous ceux qui l'aident. Nous démolirons également les maisons des terroristes dans le cadre d'une procédure accélérée qui est déjà en cours", a-t-il soutenu.

Le Premier ministre a par ailleurs indiqué qu'il soumettrait au cabinet des mesures supplémentaires pour lutter contre le terrorisme, notamment l'accélération et l'expansion significative de l'octroi de licences d'armes à feu pour les citoyens titulaires d'un permis. "Comme nous l'avons vu maintes et maintes fois, y compris ce matin, cela sauve des vies", a-t-il dit. "Nous ne recherchons pas l'escalade, mais nous sommes prêts à tout scénario", a encore précisé Benjamin Netanyahou.

Le Premier ministre a enfin appelé les Israéliens à ne pas chercher à faire justice eux-mêmes en s'attaquant aux Palestiniens. "Nous avons un pays souverain, avec une armée, un gouvernement et des forces de sécurité excellentes. Laissons-les faire leur travail."

Alors que la sécurité est renforcée à Jérusalem, il a été annoncé qu'aucun travailleur palestinien ne serait autorité à se rendre à Jérusalem dimanche.