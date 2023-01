Israël se prépare à une escalade de la violence après les attentats de Jérusalem

Les responsables de la sécurité redoutent que les attentats de ce week-end incitent d'autres Palestiniens à passer à l'action

Israël a renforcé son dispositif de sécurité dans la région de Jérusalem, après les deux attaques terroristes de ce week-end dans la capitale israélienne, dont la fusillade devant une synagogue du quartier de Neve Yaacov vendredi soir qui a fait sept morts. Le ministre de la Défense Yoav Gallant et le chef de la police Kobi Shabtai ont notamment décidé de renforcer la présence de l'armée aux côtés de la police dans différentes zones de Jérusalem.

Selon le radiodiffuseur public Kan, les responsables de la sécurité redoutent que les attentats de ce week-end n'incitent d'autres Palestiniens à perpétrer d'autres attaques. Israël veut empêcher une escalade de la violence qui pourrait dégénérer en troisième intifada. L'appareil sécuritaire a donc décidé de renforcer la présence des forces israéliennes sur le terrain afin d'apporter une réponse rapide en cas d'attaque, de créer un effet dissuasif, de prévenir d'éventuelles frictions et d'empêcher d'éventuels terroristes de passer à l'acte.

Dimanche matin, les forces de sécurité ont scellé le domicile du terroriste Alkam Khairi, qui a perpétré la fusillade à Neve Yaakov. Le domicile du terroriste, qui se trouve dans le quartier d'A-Tur à l'est de Jérusalem, a été perquisitionné la nuit de l'attentat par la police, et les forces de sécurité ont évacué ses occupants et arrêté les proches et les membres de la famille du terroriste.

Samedi soir, le cabinet de sécurité a annoncé la hausse du niveau d'alerte dans tout le pays. Plusieurs mesures d'urgence ont également été annoncées après la réunion : la révocation des droits à la Sécurité sociale aux familles des terroristes qui soutiennent le terrorisme, l'extension de l'octroi de permis de port d'arme aux citoyens et le renforcement des forces de police et de l'armée sur le terrain. Les responsables de la sécurité estiment par ailleurs que le Hamas n'est pas intéressé par une escalade de la violence, bien qu'il continue à inciter au terrorisme en Cisjordanie.

Israel Police Spokesperson L'armée israélienne scelle la maison du terroriste de l'attaque de Neve Ya'akov, janvier 2023.

Maurice Ifergan, analyste politique i24NEWS estime que "lorsqu’on lit les mesures mises en place par le gouvernement, il n’y a pas grand chose de neuf à part le fait de 'murer' la maison du terroriste rapidement. Peut-être afin d'éviter une intervention de la Cour suprême, qui aurait pu interdire une mesure de punition collective".

"Idem en ce qui concerne l’expulsion des familles des terroristes, je ne pense pas que la Cour suprême accepte de telles mesures de punition collective. Ce ne sont en fait que des mesures d’annonce, rien de très concret dans l’immédiat. Elles n'incluent par exemple pas de bouclage des territoires ni d’opération d’envergure dans les territoires. À deux mois du Ramadan, ce n’est vraiment pas dans l’intérêt d’Israël de provoquer une escalade dans les territoires, l’urgence étant plutôt du côté de Jérusalem-Est.'