Les soldats ont vu les deux hommes franchir la "ligne Alpha", une zone tampon de l'ONU séparant Israël de la Syrie, et s'approcher de la clôture de sécurité

L'armée israélienne a ouvert le feu dimanche matin sur deux hommes armés qui sont entrés sur le territoire israélien depuis la Syrie, en blessant un grièvement. Les deux hommes avaient été repérés par des gardes affecté à un poste d'observation. Selon Tsahal, les soldats ont vu les deux hommes armés franchir la "ligne Alpha" - une zone tampon de l'ONU séparant Israël de la Syrie - et s'approcher de la clôture de sécurité israélienne.

"Les soldats de Tsahal ont été dépêchés sur les lieux et ont ouvert le feu conformément aux procédures opérationnelles standard", a déclaré l'armée. L'un des deux hommes est décédé, tandis que le second suspect s'est apparemment enfui en Syrie, a déclaré une source militaire. On ne sait pas si lui aussi a été touché par les tirs. La situation dans le Golan est actuellement normale et l'incident n'a eu aucun effet sur la population.

Au début du mois, l'armée a déclaré que ses troupes avaient arrêté cinq suspects qui avaient traversé le territoire israélien depuis la Syrie. En décembre, deux incidents similaires se sont produits. Bien que Jérusalem et Damas restent en état de guerre, les Syriens blessés dans le conflit civil sanglant du pays qui parviennent à la frontière ont été soignés par les services de secours israéliens.