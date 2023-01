La Russie appelle Israéliens et Palestiniens à toute nouvelle dégradation de la situation

Le ministère russe des Affaires étrangères a précisé que "Moscou était sérieusement préoccupé par le nouveau cycle de violences" dans la région

Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, a appelé dimanche Israéliens et Palestiniens à une "responsabilité maximale" et à éviter toute nouvelle dégradation de la situation, a indiqué le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué. Le chef de la diplomatie russe s'est entretenu par téléphone avec le ministre israélien des Affaires étrangères Eli Cohen et avec son homologue palestinien Riyad Al-Maliki. Le ministère russe des Affaires étrangères a précisé que "Moscou était sérieusement préoccupé par le nouveau cycle de violences" dans la région.

Olivier Fitoussi/Flash90 Les forces de sécurité israéliennes et les secours sur les lieux de l'attentat à Neve Yaakov à Jérusalem, en Israël le 27 janvier 2023

Samedi, la diplomatie russe avait déjà appelé dans un communiqué toutes les parties à la "retenue maximale" après les attentats perpétrés vendredi et samedi à Jérusalem et l’opération antiterroriste israélienne à Jénine qui a fait 10 morts côté palestinien lors d’affrontements armés avec l’armée israélienne. Des roquettes ont ensuite été tirées sur Israël depuis Gaza, auxquelles l’État hébreu a riposté par des frappes aériennes sur le territoire contrôlé par le groupe terroriste du Hamas d’où provenaient les missiles.

Les violences de ces derniers jours font craindre un nouvel embrasement du conflit israélo-palestinien et la crainte d’une troisième Intifada. L’armée et la police israélienne restent en état d’alerte maximale, notamment à Jérusalem et dans les grandes villes, ainsi que dans les quartiers à forte population orthodoxe.