Muhammad Aliwat, 13 ans, a tiré samedi sur deux Israéliens au beau milieu de la rue. Ses livres d'écoles glorifient les attentats-suicides.

Après les deux attaques terroristes menées par de jeunes Palestiniens contre des Juifs à Jérusalem au cours du week-end, des chercheurs ont découvert des messages inquiétants d'incitation à la violence contre les Israéliens et les Juifs dans les manuels scolaires utilisés par l'école que fréquentait l'un des tireurs. Muhammad Aliwat, 13 ans, habitant du quartier de Silwan, à Jérusalem-Est, majoritairement palestinien, a ouvert le feu à bout pourtant sur un père et son fils israéliens, samedi, au beau milieu de la rue, à l'entrée de la Cité de David, dans la capitale, avant d'être neutralisé par un soldat israélien.

Le livre enseigne que ceux qui ne se sacrifient pas sont faibles

Avant de quitter son domicile pour mener son attaque, Aliwat a laissé une note dans un cahier de classe, dans laquelle il exprimait son désir de mourir dans une attaque contre les Juifs. Il s'est également excusé auprès de sa mère, indiquant toutefois qu'elle allait être fière de lui. "Dieu, ou la victoire ou le martyre", a écrit le garçon dans la note.

Les élèves apprennent la compréhension de l'écrit grâce à un manuel d'arabe qui glorifie les descriptions violentes d'attentats-suicides dans lesquels les Palestiniens "égorgent les soldats ennemis"

Des chercheurs de l'Institut de surveillance de la paix et de la tolérance culturelle dans l'éducation scolaire (IMPACT-se) ont examiné les manuels scolaires utilisés par l'école de l'élève et ont trouvé des éléments troublants : certains livres de mathématiques et de sciences utilisés par l'école Al-Furqan, située dans le quartier de Shouafat à Jérusalem-Est, qui enseigne un programme approuvé par l'Autorité palestinienne, font l'apologie de la violence et appellent les élèves à se sacrifier.

Les élèves apprennent la compréhension de l'écrit grâce à un manuel d'arabe qui glorifie les descriptions violentes d'attentats-suicides dans lesquels les Palestiniens "égorgent les soldats ennemis" et "enfilent des ceintures explosives". Les descriptions graphiques sont accompagnées d'illustrations de soldats israéliens abattus par un tireur palestinien.

Yonatan Sindel/FLASH90 La police sur les lieux d'une attaque terroriste à la CIté de David, Jérusalem, le 28 janvier 2023.

Dans un livre d'éducation islamique, publié en septembre dernier par le ministère palestinien de l'Éducation à Ramallah, un chapitre entier est consacré au "martyre", qui apporte honneur et gloire et garantit l'entrée au paradis. Le livre enseigne que ceux qui ne se sacrifient pas sont faibles et comprend un exercice dans lequel il est demandé aux élèves d'écrire un essai sur les attaques terroristes menées par des Palestiniens.