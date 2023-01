Des sources américaines confirment que le Mossad est derrière l'attaque de drones en Iran

Le site visé est consacré à la production, à la recherche et au développement de missiles

Des sources au sein du renseignement américain ont confirmé dimanche que l'attaque de drones contre l'installation militaire iranienne qui a entraîné une grande explosion dans le centre-ville d'Ispahan samedi a été menée par le Mossad. Selon les sources, citées par le New York Times, l'étendue des dommages causés au site est encore inconnue. Ils ont indiqué toutefois qu'il s'agissait d'un site important consacré à la production, à la recherche et au développement de missiles où bon nombre de Shehabs, des missiles de moyenne portée pouvant atteindre Israël sont assemblés. Les sources ont précisé que l'attaque avait été motivée par les "inquiétudes d'Israël concernant sa sécurité", et non par la crainte que Téhéran n'envoie des missiles à Moscou.

Il y a quelques semaines, des responsables américains ont annoncé publiquement que l'Iran était le principal fournisseur de drones à la Russie pour la guerre en Ukraine. Cependant, dans le New York Times, les responsables ont déclaré qu'ils pensaient que l'attaque en Iran était due aux préoccupations d'Israël concernant sa propre sécurité, et non en raison de la possibilité d'exporter des missiles vers la Russie. L'attaque s'est produite au moment où le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a commencé sa visite en Israël, sa première depuis le retour de Benjamin Netanyahou au poste de Premier ministre. Le chef de la CIA, William Burns, s'est récemment rendu en Israël, mais on ne sait pas si, lors de sa visite, la possibilité d'une attaque contre Ispahan a été évoquée.

"De mon point de vue, cette opération est le fait d'Israël parce qu'ils ont mené des attaques similaires depuis des années. On sait que le Mossad a des équipes très professionnelles à l'intérieur de l'Iran qui sont capables de se déployer partout dans le pays et d'utiliser des drones comme ils le souhaitent. L'attaque de la nuit dernière était plus un avertissement au régime iranien et une démonstration de force pour le Mossad", a affirmé le journaliste et auteur Babak Taghvaee à i24NEWS.

Hier soir, l'Iran a révélé un document qui, selon lui, montre les restes des "drones suicides" qui ont été utilisés lors de l'attaque de samedi soir contre ce qu'il a défini comme une "usine de munitions" dans la ville d'Ispahan, au centre du pays, une attaque qui, selon elle, a échoué. Bien qu'il y ait quatre petits sites de recherche nucléaire à Ispahan, où fonctionnent des réacteurs nucléaires fournis à l'Iran par la Chine il y a plusieurs années. Cependant, l'installation attaquée samedi ne semble pas être liée au nucléaire.

Henghameh Fahimi/AFP Une photo d'archive de la centrale nucléaire d'Isfahan en Iran

Les autorités iraniennes sont restées très discrètes après avoir affirmé dans la nuit avoir repoussé cette attaque, qui présente des similarités avec des opérations clandestines ayant visé des installations nucléaires ces dernières années.

L'attaque a été menée samedi vers 23h30, sans faire de victime et en provoquant "des dégâts mineurs à la toiture" d'un bâtiment d'un complexe militaire à Ispahan, grande ville du centre de l'Iran, a affirmé le ministère de la Défense dans la nuit. Au total, trois quadricoptères, des drones munis de quatre rotors, ont visé "une usine de fabrication de munitions" située dans le nord de la ville, a ensuite précisé l'agence Irna. L'un de ces drones, moins endommagé que les autres, "a été remis aux forces de sécurité stationnées dans le complexe", selon l'agence.