Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken a atterri en Israël

Le ministre des Affaires étrangères Eli Cohen a accueilli lundi en début d'après-midi le secrétaire d'État américain Anthony Blinken à l'aéroport Ben Gourion en Israël. M. Cohen a souligné l'importance d'étendre les accords d'Abraham à d'autres pays arabes et l'a remercié pour les condamnations sans équivoque concernant les attentats terroristes qui ont frappé Jérusalem le weekend dernier. Les deux hommes ont également mentionné l'importance de leur lutte commune contre le nucléaire iranien.

Sivan Shahor / GPO Antony Blinken et le ministre israélien des AE Eli Cohen

"L'alliance entre Israël et les Etats-Unis est l'un des piliers de la sécurité nationale de l'Etat d'Israël et de ses relations extérieures. La visite du Secrétaire d'Etat en Israël est un événement important et significatif pour nos relations et je remercie le Secrétaire d'Etat pour l'engagement des Etats-Unis en faveur de la stabilité régionale, pour le message sans équivoque contre le terrorisme qu'il a exprimé dès son atterrissage en Israël, pour la volonté d'agir pour étendre les Accords d'Abraham que les Etats-Unis ont dirigés et la poursuite du front déterminé contre l'Iran", a déclaré le ministre israélien.

Plus tôt ce lundi, le chef de la diplomatie américaine a appelé lundi Israéliens et Palestiniens à ne pas "attiser les tensions". Cette visite, deuxième étape d'une tournée moyen-orientale éclair ayant débuté dimanche en Egypte, était prévue de longue date mais a pris une tournure différente avec la spirale des violences israélo-palestiniennes ces derniers jours.