"Nous devons élargir le cercle de la paix dans la région", affirme Benjamin Netanyahou

Nous sommes deux grandes démocraties et Israël le restera", a affirmé Benjamin Netanyahou à Antony Blinken

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken et le Premier ministre Benjamin Netanyahou ont donné lundi après-midi une conférence de presse commune au bureau du Premier ministre à Jérusalem. "Votre visite est une preuve de plus des relations indéfectibles entre nos deux pays. Joe Biden est un véritable ami d'Israël et nous partageons les mêmes principes et les mêmes valeurs. Nous sommes deux grandes démocraties et Israël le restera", a affirmé Benjamin Netanyahou.

"Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour empêcher l'Iran d'avoir l'arme nucléaire et nous considérons qu'il est nécessaire de saisir les opportunités pour approfondir les perspectives de paix régionale en élargissant les Accords d'Abraham, afin de parvenir à la prospérité et à la sécurité dans cette région du monde", a-t-il ajouté.

"Mesures urgentes pour apaiser les tensions"

De son côté, Antony Blinken a affirmé qu'il avait eu une discussion "productive" et honnête" sur de nombreux sujets avec le chef de gouvernement israélien. Il a affirmé lui aussi que l'Iran ne devrait "jamais acquérir l'arme nucléaire", tout en dénonçant ses activités déstabilisatrices dans la région. Il a également pointé du doigt l'utilisation par la Russie d'armes iraniennes. "Cet échange d'armes est intolérable et c'est pour cela qu'il est important de soutenir les besoins ukrainiens", a-t-il souligné en évoquant peu après la nécessité de construire des "ponts" dans la région avec l'élargissement des accords d'Abraham.

"Le secrétaire d'Etat américain a appelé Israéliens et Palestiniens à "prendre des mesures urgentes pour un retour au calme"

Par ailleurs, le secrétaire d'Etat américain a appelé Israéliens et Palestiniens à "prendre des mesures urgentes pour un retour au calme", après plusieurs jours de violences meurtrières en ajoutant vouloir "rétablir un sentiment de sécurité pour les Israéliens comme pour les Palestiniens, qui bien sûr fait cruellement défaut". Blinken a également affirmé qu'il fallait maintenir le statu quo sur le Mont du Temple et veiller au respect des pratiques religieuses sur place. "Joe Biden est totalement engagé à ce que la justice, la liberté et la dignité demeurent pour tous, en préservant la sécurité et en réalisant la vision des deux États", a poursuivi le secrétaire d'Etat américain.

Antony Blinken a tenu peu de temps après une conférence de presse avec le ministre des Affaires étrangères Eli Cohen durant laquelle il a également évoqué le dossier iranien, le conflit israélo-palestinien et la volonté d'élargir le cercle de la paix avec les pays voisins Arabes.