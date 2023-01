La coopération sécuritaire avec Israël n'est que partiellement suspendue, affirme Mahmoud Abbas

La coopération sécuritaire avec Israël n'est ni générale, ni irréversible et peut éventuellement être rétablie (Mahmoud Abbas)

Dans un apparent retour en arrière par rapport aux annonces faites la semaine dernière, le président de l'Autorité palestinienne (AP) Mahmoud Abbas a signalé au directeur de la CIA, William Burns, que la coopération sécuritaire avec Israël n'était que partiellement suspendue et qu'elle pourrait éventuellement être rétablie. En effet, lors d'une réunion lundi à Ramallah, Mahmoud Abbas a assuré à William Burns que le mouvement n'était ni général ni irréversible, selon les informations de la chaîne israélienne Channel 12.

"Un certain nombre d'entre nous ont travaillé au téléphone depuis tôt ce matin pour comprendre ce qui se passe et pour appeler à la désescalade et à la coordination entre les forces de sécurité israéliennes et palestiniennes", a déclaré la secrétaire d'État adjointe aux affaires proche-orientales américaine, Barbara Leaf, lors d'une conférence de presse téléphonique.

Al Drago/Pool via AP Le directeur de la CIA, William Burns

L'AP avait annoncé jeudi qu'elle suspendait la coopération en matière de sécurité avec Israël avec effet immédiat. Cette annonce est intervenue quelques heures après une opération antiterroriste dans le camp de réfugiés de Jénine, dans le nord de la Cisjordanie, au cours de laquelle neuf terroristes palestiniens et un civil pris dans les échanges de tirs ont été tués.

Le vice-premier ministre de l'AP, Nabil Abu Rudeineh, a déclaré jeudi que "la coopération en matière de sécurité avec le gouvernement d'occupation n'existe plus à l'heure actuelle." Israël et l'AP maintiennent une coopération sécuritaire dans un effort commun pour contrôler les factions terroristes actives en Cisjordanie. L'AP avait annoncé des mesures similaires dans le passé, pour ensuite les retirer.