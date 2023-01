Israël : "Un consensus doit être trouvé autour de la réforme judiciaire", dit Antony Blinken

"Cela sonne comme une demande adressée au gouvernement en place et aussi comme un avertissement"

Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken a clôturé sa visite de deux jours dans la région par une conférence de presse à Jérusalem ce mardi. Le chef de la diplomatie américaine, qui a mené des entretiens avec les dirigeants égyptiens, israéliens et palestiniens, a commencé par réitérer son appel à la désescalade de la violence dans le contexte des "terribles attentats perpétrés à Jérusalem" et "des tensions en Cisjordanie".

"Parvenir à un retour au calme est notre priorité", a-t-il affirmé. Dans cette optique, le secrétaire d'Etat a indiqué avoir demandé aux membres de son équipe de rester dans la région "afin de poursuivre les échanges avec nos partenaires et mettre en place les mesures nécessaires pour apaiser la situation".

Antony Blinken a ensuite réaffirmé l'engagement de l'administration Biden pour œuvrer à la mise en place de "deux Etats pour deux peuples", assurant que "réaliser cette vision était l'unique moyen pour Israéliens et Palestiniens de parvenir à la paix et à la sécurité". A cette fin, le responsable américain a souligné que les Etats-Unis étaient engagés à limiter les constructions en Cisjordanie, préserver le statu quo et éviter les démolitions et les expulsions de Palestiniens de certains quartiers comme Sheikh Jarrah à Jérusalem-Est. Le secrétaire d'Etat a enfin assuré les organisations d'aide humanitaire aux palestiniens comme l'UNRWA du soutien américain, en rappelant que Washington avait débloqué 940 millions de dollars pour développer notamment le réseau scolaire et le système de santé des Territoires.

L'Iran n'a pas été oublié, Antony Blinken déclarant qu'il avait discuté des moyens de contrer la menace venue de Téhéran, incluant désormais la fourniture d'armes à la Russie pour mener sa guerre contre l'Ukraine. Enfin, dans un mouvement peu ordinaire, Antony Blinken a conclu son allocution par un mot au sujet de la politique intérieure israélienne, en évoquant la controverse autour de la réforme judicaire qui agite le pays. Il a ainsi appelé le gouvernement à être attentif aux inquiétudes exprimées par la société civile et à tout faire pour trouver un consensus. "C'est la caractéristique des démocraties : la construction de consensus autour de nouvelles propositions. C'est le meilleur moyen d'assurer que ces réformes soient durables et acceptées par le plus grand nombre", a dit le secrétaire d'Etat.

"Il était peu prévisible qu’Anthony Blinken aborde aussi ouvertement et publiquement la question de la réforme judiciaire", analyse Dror Even-Sapir, journaliste politique pour i24NEWS. "C’est la première fois qu’un dirigeant américain le fait. Avec un langage diplomatique mais tout de même assez clair, le secrétaire d'Etat a rappelé qu’il était nécessaire d’avoir un large consensus lorsque l’on souhaite mettre en place ce type de réformes. Or il sait très bien qu'il n’y a pas de consensus en Israël sur la question. Cela sonne comme une demande adressée au gouvernement en place et aussi comme un avertissement : le soutien plein et entier des Américains à ce que pourrait faire Israël contre l’Iran est conditionné au maintien des valeurs communes entre les deux pays."