Israël : Inauguration jeudi de l'ambassade du Tchad

Cette visite reflète les relations diplomatiques et économiques en constante évolution entre le Tchad et Israël

"Nous considérons nos relations diplomatiques comme extrêmement importantes et nous voulons les porter vers de nouveaux sommets. Et votre visite en Israël et l'ouverture de l'ambassade en sont l'expression", a déclaré mercredi le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou lors d'une rencontre avec le président tchadien de transition Mahamat Idriss Déby dans son bureau à Jérusalem.

Jeudi matin, le Premier ministre israélien et M. Déby inaugureront conjointement l'ambassade du Tchad en Israël. En janvier 2019, le Premier ministre Netanyahou et l'ancien président tchadien Idriss Debi avaient annoncé le renouvellement des relations diplomatiques entre les pays lors d'une cérémonie à N'Djamena, la capitale du Tchad.

Kobi Gideon (GPO)

"Nous pensons que la coopération entre nous peut aider à promouvoir non seulement nos relations et notre coopération, mais fait également partie du retour d'Israël en Afrique et du retour de l'Afrique en Israël. Nous avons des objectifs communs de sécurité, de prospérité et de stabilité. J'ai hâte de discuter de toutes ces choses avec vous dans l'intérêt de nos peuples et de nos pays", a-t-il affirmé.

Mercredi soir, le président tchadien a rencontré le chef du Mossad David Barnea pour une réunion de travail. Le chef du Mossad a affirmé que "l'élargissement du cercle des partenariats politiques est un objectif important pour élargir la profondeur stratégique de l'État d'Israël".

"J'espère que d'autres dirigeants du Moyen-Orient et d'Afrique s'inspireront de cet important accord et feront progresser leurs relations avec Israël. Le Mossad continuera à agir par tous les moyens pour développer et promouvoir les relations avec tout pays et toute entité avec lesquels l'État d'Israël a intérêt à rechercher un accord et la paix", a affirmé M. Barnea.

Courtesy (no credit) Le président du Tchad et le chef du Mossad

Depuis la décision de rétablir les relations en 2019, l'institution a joué un rôle central dans le processus d'élaboration de l'accord et de renforcement des relations entre les pays. Dans le cadre des efforts visant à promouvoir les processus de normalisation avec les pays de la région, le Mossad, en plein partenariat avec les organes politico-sécuritaires, a mené la relation secrète avec les hauts responsables de la République et a promu des étapes importantes, y compris des visites de délégations réciproques en Israël et au Tchad.