Entretien téléphonique entre le ministre azéri de la Défense et son homologue israélien

Le ministre azéri s'est dit "convaincu" que la coopération entre les pays dans le domaine militaire se développera

Une conversation téléphonique a eu lieu ce mercredi entre le ministre azéri de la Défense, le colonel général Zakir Hasanov, et son homologue israélien Yoav Gallant, a rapporté le site du ministère azéri de la défense.

Gallant a affirmé que les liens entre les deux pays sont basés sur l'amitié et la confiance mutuelle, et a exprimé sa satisfaction des relations actuelles. Le colonel azéri a félicité Gallant pour sa nomination au poste de ministre de la Défense de l'État d'Israël et s'est dit "convaincu" que la coopération entre les pays dans le domaine militaire se développera.

Au cours de la conversation téléphonique, les parties ont discuté des questions de sécurité régionale et des perspectives de coopération militaro-technique entre les deux pays.

En novembre, Israël s'était félicité de l'ouverture à venir à Tel-Aviv d'une ambassade de l'Azerbaïdjan, pays à majorité chiite avec lequel l'État hébreu entretient des relations depuis 30 ans et dont il est l'un des principaux fournisseurs d'armes.