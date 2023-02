Attentat d'Elad : une quatrième victime succombe à ses blessures

Shimon Ma'atuf, 75 ans, avait été gravement blessé à la tête lors de l'attaque perpétrée par deux jeunes terroristes originaires de Jénine

Neuf mois après l'attentat terroriste d'Elad en Israël perpétré au lendemain de la fête de l'Indépendance, une quatrième victime a succombé à ses blessures. Shimon Ma'atuf, 75 ans, avait été gravement blessé lors de l'attaque menée le 5 mai dernier. Au cours des derniers mois, son état s'était détérioré et il a été transféré à l'hôpital Ichilov dans la semaine. Il est décédé jeudi matin, laissant derrière lui une femme, six enfants et 13 petits-enfants.

Shimon Ma'atuf était agent de sécurité à l'entrée d'un parc situé non loin du lieu de l'attaque. Les terroristes avaient sauté d'une voiture et commencé à attaquer des passants avec des haches. Lorsqu'il a entendu des cris, il a quitté son poste pour se rendre sur place. Les terroristes l'ont alors repéré et l'ont attaqué à coup de hache, lui causant de graves blessures à la tête, avant de s'enfuir à bord de leur véhicule.

ISRAELI POLICE / AFP La police israélienne arrête un suspect palestinien à la suite d'une chasse à l'homme près de la ville d'Elad, le 8 mai 2022

Les trois autres victimes qui ont péri dans l'attaque sont Yonatan Havakuk, père de cinq enfants, Boaz Gol, un résident d'Elad d'une quarantaine d'années, également père de cinq enfants, et Oren Ben Yiftach, père de six enfants.

Les deux terroristes qui ont perpétré l'attaque ont finalement été arrêtés après une chasse à l'homme de trois jours. Ils ont été trouvés cachés dans des buissons dans une carrière voisine. Assad Yussef Assad Al-Rafa'i, 19 ans, et Sabhi Imad Sabhi Abu Shakir, 20 ans, tous deux orginaires de Jénine, sont depuis derrière les barreaux en attendant leur procès.