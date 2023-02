Selon plusieurs sources, Khartoum devrait enfin adhérer officiellement aux accords d'Abraham

"Un changement très significatif dans les relations entre le Soudan et l'État avec Israël" est prévu dans la journée, a indiqué le journal soudanais Ofek Sudan dans son édition de jeudi matin. Dans le même temps, un avion israélien a atterri dans la capitale soudanaise Khartoum. Mercredi, des sources ont indiqué au radiodiffuseur public Kan que le Soudan allait enfin adhérer officiellement aux accords d'Abraham.

Khartoum a fait part, il y a déjà plus d'un, de sa volonté de rejoindre les Accords d'Abraham, ce processus de normalisation entre Israël et les pays musulmans, lancés par Washington en 2020, et auquel ont déjà adhéré le Maroc, Bahreïn et les Emirats arabes unis. Mais le coup d'État qui a secoué le pays l’année dernière avait retardé le processus. Le Premier ministre du gouvernement de transition soudanais Abdel-Fattah Al-Burhan et son adjoint Mohamed Hamdan Daklo se sont rendus au Tchad ces derniers jours, vraisemblablement pour avancer sur la question.

AP /Aron Ranen Le général au pouvoir au Soudan, Abdel Fattah al-Burhan, répond à des questions lors d'une interview, le 22 septembre 2022, à New York.

Le ministre des Affaires étrangères Eli Cohen s'était rendu au Soudan il y a deux ans lorsqu'il était ministre du Renseignement. A son retour de Khartoum, il avait affirmé avoir rencontré Abdel-Fattah Al-Burhan. "Nous avons parlé des questions de sécurité et de renseignement, et ils comprennent que la stabilité régionale est également essentielle pour l'économie. Vous ne pouvez pas parler d'investisseurs s'il n'y a pas de sécurité", avait-il affirmé.

"Le régime au Soudan va dans une direction pro-occidentale, abandonnant la voie de ceux qui l'ont précédé qui ont soutenu le terrorisme, les milices et le Hamas. J'y ai été reçu avec beaucoup de chaleur. C'était la première visite d'un ministre d'Israël", avait ajouté Eli Cohen.

Les Israéliens et les Américains cherchent par ailleurs à faire venir d'autres pays musulmans à la prochaine réunion du "Forum du Néguev" qui se tiendra au Maroc. La Mauritanie pourrait en faire partie.