Benjamin Netanyahou à Paris pour discuter de la menace iranienne avec Emmanuel Macron

"Le principal sujet de notre entretien sera l'Iran et les efforts conjoints pour l'empêcher d'obtenir des armes nucléaires" (B. Netanyahou)

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s'est envolé jeudi après-midi pour Paris, où il s'entretiendra avec le président français Emmanuel Macron au cours d’un dîner de travail au Palais de l’Élysée jeudi soir. Ils devraient évoquer la question de la menace que représente le programme nucléaire iranien, tandis qu'Emmanuel Macron devrait exprimer à Israël la solidarité de la France face au terrorisme et rappeller sa disponibilité afin de contribuer à la reprise du dialogue entre Israéliens et Palestiniens.

"Paris est en proie à l'agressivité croissante de Téhéran : face à l'Iran, la France a besoin de l'expertise d'Israël", commente Fabienne Lissak, correspondante i24NEWS à propos de la venue de Benjamin Netanyahou à Paris.

"Je pars maintenant pour une rencontre avec le président de la France, Emmanuel Macron. Le principal sujet de notre conversation sera bien sûr l'Iran et les efforts conjoints pour combattre son agressivité et sa quête pour obtenir des armes nucléaires. Je rencontrerai aussi des représentants de la communauté juive et des milieux d'affaires qui souhaitent investir en Israël", a déclaré Benjamin Netanyahou aux médias avant son départ.

"Je souligne également ce jour historique qui élargit encore le cercle de la paix avec l'ouverture de l'ambassade du Tchad en Israël", a-t-il ajouté, alors que la représentation du pays d'Afrique située à Ramat Gan près de Tel-Aviv a été inaugurée jeudi matin, en présence du président Mahamat Idriss Déby. "Nous continuerons à approfondir le cercle de la paix avec d'autres pays proches et lointains", a-t-il conclu.