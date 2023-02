"L'accord de paix entre Israël et le Soudan favorisera la stabilité régionale et contribuera à la sécurité nationale de l'État d'Israël"

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Eli Cohen, a effectué jeudi une visite diplomatique historique au Soudan, au cours de laquelle il a rencontré le président du Conseil de transition de cet État d'Afrique de l'Est, le général Abdel Fattah al-Burhan, afin de définir les étapes d'une normalisation complète. Au cours de la visite d'Eli Cohen, les deux parties ont finalisé le texte d'un accord de paix entre Jérusalem et Khartoum, qui sera rendu officiel lors d'une cérémonie de signature qui devrait avoir lieu après le transfert du pouvoir au Soudan à un gouvernement civil. Le Soudan sera le troisième pays à signer un accord de paix avec Israël, après l'Égypte et la Jordanie.

Au cours de sa visite, M. Cohen a également rencontré l'élite politique soudanaise et a discuté des mesures à prendre en vue de la signature imminente du traité de paix, qui devrait avoir lieu dans quelques mois. Au cours des discussions, M. Cohen a souligné le désir d'Israël de contribuer au développement du Soudan dans divers domaines, notamment la sécurité alimentaire, la gestion des ressources en eau et l'agriculture. Il a également présenté un programme d'aide centré sur des projets et le renforcement des capacités dans les domaines de l'aide humanitaire, de la purification de l'eau et de la médecine publique.

"La visite d'aujourd'hui au Soudan jette les bases d'un accord de paix historique avec un pays arabe et musulman stratégique", a déclaré Eli Cohen. "L'accord de paix entre Israël et le Soudan favorisera la stabilité régionale et contribuera à la sécurité nationale de l'État d'Israël. Il créera également une ouverture pour l'établissement de relations avec d'autres pays du continent africain et le renforcement des liens existants avec les pays du continent", a-t-il poursuivi.

Sudanese Sovereignty Council Le ministre israélien des Affaires étrangères Eli Cohen et le Premier ministre soudanais, le général Abdel-Fattah al-Burhan à Khartoum, au Soudan, , le 2 février 2023

Le Soudan a précédemment combattu aux côtés des pays arabes lors de la guerre israélo-arabe de 1948 et de la guerre des Six Jours en 1967, lorsqu'il a également accueilli la conférence de Khartoum de la Ligue arabe qui a établi trois principes : pas de reconnaissance d'Israël, pas de négociations avec Israël et pas de paix avec Israël. L'accord de paix à venir et l'établissement de relations mettront fin à 75 ans d'hostilité. "Nous construisons une nouvelle réalité avec les Soudanais dans laquelle les trois "non" deviendront les trois "oui" : oui aux négociations entre Israël et le Soudan, oui à la reconnaissance d'Israël, et oui à la paix entre les États et entre les peuples."

Jeudi matin, tandis que le déplacement du chef de la diplomatie israélienne n'avait pas encore été rendu officiel, le journal soudanais Ofek Sudan indiquait qu'"un changement très significatif dans les relations entre le Soudan et l'État d'Israël" était prévu dans la journée. Dans le même temps, il avait été annoncé qu'un avion israélien avait atterri dans la capitale soudanaise Khartoum.