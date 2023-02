Israël chercherait à rallier la France au sein d'une future coalition contre l'Iran

Benjamin Netanyahou sait que l'implication de l'Iran dans le conflit ukrainien rebat les cartes

Israël cherche à rallier la France au sein d'une future coalition contre l'Iran, selon des médias français, qui affirment que tel était l'objectif de la rencontre de Benjamin Netanyahou avec Emmanuel Macron jeudi. Affichant une grande proximité, les dirigeants israélien et français n'ont d'ailleurs pas caché que leurs discussions avaient principalement porté sur les moyens de lutter contre la menace iranienne.

"Sur le papier, tout est prêt. Israël a étudié en détail sa stratégie d'attaque contre l'Iran. Environ 3 000 objectifs ont été dressés, et il veut agir vite. Mais il n'est pas question de se lancer seul dans la campagne", a reconnu un diplomate israélien proche du dossier. "L'idée d'Israël, a expliqué cette source, est de trouver des alliés. Une telle coalition inclurait la France, les États-Unis et peut-être quelques pays arabes, principalement du Golfe, pour lesquels l'Iran représente également une menace."

"L'union, plus que jamais, fait la force, car une telle alliance aurait un rôle dissuasif. Israël attaquera l'Iran, mais Téhéran ne pourra pas riposter, car ce serait une déclaration de guerre à plusieurs pays en même temps", a noté le diplomate, ajoutant que si Paris et Washington avaient longtemps rejeté cette possibilité et préféré la solution diplomatique contre l'Iran, la situation avait complètement changé.

Le ton de la France, comme celui des Etats-Unis et de l'Union européenne dans son ensemble, s'est largement durci ces derniers mois face à l'Iran. Paris a multiplié les mises en garde contre Téhéran, aussi bien concernant son escalade nucléaire que sa répression brutale des manifestations anti-régime, ou son armement de la Russie face à l'Ukraine. Les incarcérations arbitraires de ressortissants français se sont également multipliées ces derniers mois, suscitant l'ire de l'Elysée.

Benjamin Netanyahou le sait, l'implication de l'Iran dans un conflit en Europe rebat les cartes et permet à la France et à l'Union européenne d'être plus réceptives que jamais aux avertissements d'Israël concernant l'étendue du danger iranien. Un contexte particulièrement favorable à la formation d'une coalition occidentale contre Téhéran, qui explique que le chef du gouvernement israélien ait choisi Paris pour son premier déplacement en dehors du Proche-Orient depuis sa réélection.