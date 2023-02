L'AP fait fi des pressions pour reprendre la coordination sécuritaire avec Israël

Ramallah a pris des mesures radicales après le raid antiterroriste de Tsahal à Jénine, au cours duquel huit terroristes et un civil ont été tués

La direction de l'Autorité palestinienne a repoussé les pressions visant à la faire revenir sur sa décision de mettre fin à la coordination sécuritaire avec Israël et à son offensive diplomatique contre l'État hébreu sur la scène internationale, ont déclaré des responsables samedi, cités par le Jerusalem Post. Lors d'une réunion à Ramallah, les responsables palestiniens ont décidé de maintenir leur décision de ne plus coopérer avec Israël en réponse aux récentes violences à Jérusalem et en Cisjordanie, malgré la pression de l'administration américaine et d'autres parties.

Wasel Abu Yusef, membre du comité exécutif de l'OLP, a déclaré à la station de radio Voix de la Palestine que la décision de la direction de l'AP, qui a été confirmée lors de la réunion de vendredi, est "de continuer à définir la relation avec l'État occupant, d'arrêter la coordination sécuritaire, de ne pas céder aux menaces israéliennes et de poursuivre les mesures visant à assurer la protection de notre peuple."

L'AP a annoncé le 26 janvier qu'elle mettait fin à la coordination sécuritaire avec Israël suite au raid antiterroriste de Tsahal à Jénine, au cours duquel neuf Palestiniens ont été tués, dont huit terroristes et un civil. Cette décision a été annoncée par le chef adjoint du cabinet de l'AP, Nabil Abu Rudeineh, qui a déclaré que "la coordination de la sécurité avec le gouvernement d'occupation n'existe plus à partir de maintenant", à la lumière des "agressions répétées contre notre peuple et de la remise en cause des accords signés".

Abu Rudeineh a également déclaré que l'AP avait l'intention de déposer une autre plainte auprès du Conseil de sécurité des Nations unies et de la Cour pénale internationale concernant le raid de jeudi matin.

La secrétaire d'État adjointe américaine aux affaires du Proche-Orient, Barbara Leaf, a appelé à "la désescalade et à l'apaisement de la situation", soulignant que pour Washington, la coordination sécuritaire est dans l'intérêt d'Israël et de l'AP. "Nous pensons qu'il est très important que les parties conservent - et si possible, approfondissent - la coordination sécuritaire ", a-t-elle déclaré.

Mercredi, le site Axios a rapporté que le secrétaire d'État américain Antony Blinken a fait pression sur Abbas pour qu'il accepte et mette en œuvre un plan de sécurité américain visant à rétablir le contrôle de l'Autorité palestinienne sur les villes de Jénine et de Naplouse.