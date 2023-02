L'ambassadrice d'Israël en Zambie agressée dans la rue à Lusaka

"La Zambie est très sûre et pacifique et très amicale envers Israël, cela peut arriver n'importe où" (Ofra Farhi)

L'ambassadrice d'Israël en Zambie Ofra Farhi a été agressée vendredi alors qu'elle traversait une rue de la capitale Lusaka. Le site d'information israélien Ynet rapporte qu'une voiture s'est subitement arrêtée à côté d'elle, avant que ses occupants ne lui arrachent son sac à main, la traînant au sol et lui causant des blessures légères. Ses agresseurs ont emporté son passeport diplomatique, son téléphone portable ainsi que de l'argent. Ses gardes du corps confirment que l’attaque a été si rapide qu’ils n’ont pas eu le temps de réagir. L’ambassadrice a été soignée dans une clinique de la capitale avant de reprendre ses activités professionnelles.

Le ministre zambien des Affaires étrangères, Stanley Kakubo, et un conseiller de la présidence ont contacté Ofra Farhi pour lui offrir leur soutien. Le ministre israélien des affaires étrangères, Eli Cohen a également pris des nouvelles de l’ambassadrice, rappelant par le biais d’un communiqué que "plus d'une fois, les ambassadeurs d'Israël dans le monde se sont mis en danger, eux et leur famille, pour servir le pays. Ils méritent toute notre reconnaissance pour cela".

"La Zambie est très sûre et pacifique et très amicale envers Israël", a indiqué Ofra Farhi dans un communiqué après son agression, soulignant que ce genre d’évènement peut se produire n’importe où. Ofra Farhi est la représentante d’Israël dans plusieurs pays d’Afrique. Outre la Zambie, elle est également ambassadrice au Zimbabwe et au Botswana. Elle vit en Israël mais se déplace régulièrement dans ces trois pays selon les besoins.