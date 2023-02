Opération israélienne à Jéricho : au moins cinq terroristes palestiniens tués

Le but était de démanteler une cellule terroriste du Hamas, responsable de l’attentat à l’arme à feu contre un restaurant au carrefour d’Almog

Au moins cinq terroristes palestiniens ont été tués au cours d'une opération conjointe de Tsahal et du service de sécurité intérieure du Shin Bet qui a eu lieu dimanche soir dans le camp de réfugiés d'Aqabat Jaber, près de Jéricho. Au cours de l’opération de dimanche, des Palestiniens armés ont tiré sur les forces israéliennes, obligeant les soldats à riposter. Aucune perte ni blessés ne sont à déplorer parmi les forces israéliennes.

L'opération antiterroriste visait à démanteler une cellule terroriste du Hamas, responsable de l’attentat à l’arme à feu contre un restaurant au carrefour d’Almog le 28 janvier dernier. Deux terroristes armés et porteurs de gilet pare-balles, avaient fait irruption à l'entrée du restaurant où se trouvaient une trentaine de clients. Leurs armes s’étaient enrayées, les empêchant de commettre le massacre prévu. Les terroristes avaient alors pris la fuite vers Jéricho. Les renseignements israéliens ont pu déterminer que les deux terroristes s’étaient barricadé et caché dans un appartement dans le camp de réfugiés d'Aqabat Jaber, aidés par leurs familles et des résidents du camp. Les deux hommes font partie des terroristes éliminés lors de l'opération de la nuit dernière.

La semaine dernière, Tsahal et le Shin Bet avaient déjà mené une opération pour tenter de les arrêter.