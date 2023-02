Séisme: les 150 secouristes de l'armée israélienne sont arrivés en Turquie

Une équipe d'environ 150 sauveteurs israéliens prendra part aux opérations de sauvetage

La mission de recherche et de sauvetage israélienne, nommé "Branche d’olivier", a atterri à l'aéroport d'Adana en Turquie tôt mardi matin, se préparant à apporter son aide à la suite des tremblements de terre de magnitude 7,8 et 7,5 qui ont fait 4 500 morts selon un bilan provisoire. C’est la trentième mission de l'armée israélienne des 40 dernières années. Une équipe d'environ 150 sauveteurs israéliens prendra part aux opérations de sauvetage.

"Il a été difficile d'obtenir les autorisations nécessaires pour le débarquement des troupes, compte tenu du délai imparti, et pendant la nuit, nous avons travaillé énergiquement avec le ministère turc des Affaires étrangères, l'armée et les autorités aéroportuaires. Je suis enthousiaste et fier de voir les avions militaires israéliens atterrir à l'aéroport, conduisant les forces de secours en route pour apporter de l'aide aux résidents touchés", a déclaré l’ambassadeur adjoint d'Israël en Turquie, Nadav Markman.

MFO Les secouristes israéliens envoyés en Turquie après les séismes, le 7 février 2023

Une mission de l'armée israélienne s'était également rendue en Turquie en 1999 après un tremblement de terre, mais les capacités de sauvetage de l'armée sont aujourd'hui bien plus importantes. Le colonel Golan Wach, qui dirige la mission, a déclaré que c'était "un grand privilège de tendre la main à nos voisins et aux citoyens turcs. Nous ferons de notre mieux pour sauver des vies et aider le peuple turc".

"Nous sommes également prêts pour l'aide humanitaire", a noté M. Wach, "mais le gouvernement turc a demandé des équipes de recherche et de sauvetage à ce stade. Nous sommes conscients que d'autres tremblements de terre pourraient se produire."