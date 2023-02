Israel Aerospace Industries va renforcer ses liens avec la défense indienne

IAI a conclu de nombreux accords en Inde au cours des trente dernières années, fournissant à son armée de nombreux systèmes de défense

La société israélienne Israel Aerospace Industries (IAI), va participer au salon Aero India 2023, consacré à la défense, qui se déroulera du 13 au 17 février en Inde. Elle y signera plusieurs accords de défense et présentera ses nouvelles technologies de pointe, ses solutions de combat terrestre ou encore ses systèmes de défense aériens.

IAI a conclu de nombreux accords en Inde au cours des trente dernières années, fournissant à son armée des systèmes de défense antimissile, des radars, des satellites ou des drones. Les systèmes et technologies d'IAI bénéficient à tous les corps de l’armée indienne ainsi qu’à plusieurs organismes gouvernementaux. La société israélienne travaille en étroite collaboration avec les forces indiennes dans le but de développer de nouvelles technologies pour les armées de terre, de l’air et la marine indienne.

AFP Illustration - Un drone militaire développé par Israel Aerospace Industries

L’an dernier, des essais d’un système de défense antimissile terrestre et naval ont été effectués conjointement avec succès, la technologie d’IAI ayant réussi à détecter tous les missiles lancés pour les tests. Les responsables d’IAI estiment que ces essais réussis illustrent la collaboration fructueuse entre l’Inde et la société israélienne et prouvent qu’ils sont à la pointe de l’industrie de défense.