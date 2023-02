Israël veut faire appel à Cristiano Ronaldo pour promouvoir la normalisation avec l’Arabie saoudite

Israël estime que grâce à son statut et aux millions de personnes qui le suivent sur les réseaux sociaux, Cristiano Ronaldo peut contribuer au rapprochement

Le ministère israélien des Affaires étrangères envisage de recruter la star portugaise du football Cristiano Ronaldo, pour promouvoir la possibilité d'une normalisation entre Israël et l'Arabie saoudite, selon une information publiée dimanche soir par le radiodiffuseur public israélien Kan. Israël espère profiter du récent engagement du joueur avec le club saoudien d'Al Nassr.

L’État hébreu estime que grâce à son statut et aux millions de personnes qui le suivent sur les réseaux sociaux, Cristiano Ronaldo peut sensibiliser le public et contribuer au rapprochement entre Israël et l'Arabie saoudite. Pour le moment, aucune décision n’a encore été prise par Israël, cette possibilité étant toujours en cours d’examen par le ministère des Affaires étrangères.

En décembre, i24NEWS révélait que le ministre saoudien des Affaires étrangères Adel Al-Jubeir avait déclaré à l'AJC (American Jewish Committee) que "la normalisation entre l'Arabie saoudite et Israël n'est qu'une question de temps". À la même période l'ancien ambassadeur d'Israël à l'ONU, Danny Danon, avait indiquer que l'Arabie saoudite allait probablement adhérer aux accords d'Abraham et normaliser ses relations avec Israël au cours de l'année 2023.